Scandalo Equalize, gli spiati sono 650. Arriva la chiusura delle indagini

Spunta l'ipotesi del secondo filone dell'inchiesta: che coinvolgerebbe anche alcune vittime che, per problemi personali, si sarebbero rivolte all'agenzia investigativa. C'è anche un primo patteggiamento

Per lo scandalo Equalize è stato notificato a 15 indagati l’avviso di conclusione delle indagini. Uno di loro ha patteggiato. Questo, per gli inquirenti è già un segno che sull’agenzia investigativa, di cui era socio di maggioranza l’allora presidente della Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali e Samuele Calamucci e Carmine Gallo (l’ex poliziotto morto di infarto il 9 marzo scorso), i reati ipotizzati in associazione per delinquere, accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio hanno basi solide. La notizia della chiusura dell’inchiesta è riportata oggi sul Corriere della Sera. Uno degli arrestati, Giulio Cornelli, tramite i suoi legali ha concordato con il pm Francesco De Tommasi di patteggiare a 3 anni e 10 mesi l’associazione a delinquere (come partecipe, non più come promotore). Gli intercettati dal presunto sistema sono 650.

L’ipotesi del secondo filone

L’avviso di chiusura delle indagini è firmato anche dai pm Antonello Ardituro e Barbara Sargenti applicati dal procuratore nazionale antimafia Gianni Melilio. E si potrebbe concretizzare, secondo la testata, anche un secondo filone, se saranno inserite anche alcune “vittime” che hanno chiesto all’agenzia, per vicende personali, un dossier che ha portato all’accesso alle banche dati. Tra questi l’imprenditore Leonardo Maria DelVecchio (figlio del defunto patron di Luxottica), i fratelli Matteo e Fabio Arpe, e manager di aziende come Erg e Heineken. Discorso a parte, precisa il Corriere, merita Calamucci, per aver ricevuto dall’ex carabiniere del Ros milanese Vincenzo De Marzio una pendrive con l’archivio storico del reparto. All’interno file estrapolati dallo Sdi e atti giudiziari, atti di polizia amministrativa e varia documentazione. Tra queste anche qualche atto «classificato dall’Aisi» (servizio segreto interno). Quindi coperto da segreto di Stato.