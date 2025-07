“Garlasco. Il noto e l’ignoto”, la miniserie di Open in tre episodi sul delitto di Chiara Poggi. Fuori la seconda puntata sulla riapertura dell’inchiesta

Online da oggi su Open.online, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube il secondo episodio che ripercorre le ragioni per cui è stata riaperta l'inchiesta a distanza di 18 anni. Sulla base di quali indizi la procura torna a indagare se c'è già un colpevole?

Sono passati diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi. E dieci dalla condanna definitiva di Alberto Stasi, oggi detenuto e in attesa della libertà prevista nel 2028, anche grazie alla buona condotta. Ma nel 2025, a sorpresa, la procura di Pavia ha riaperto ufficialmente l’inchiesta. Perché, se c’è già un colpevole, si torna a indagare? Su quali basi? Cosa è emerso che prima non c’era? Open ripercorre il delitto di Garlasco con una miniserie in tre episodi: Garlasco. Il noto e l’ignoto. Online da oggi su Open.online, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube la seconda puntata che spiega le motivazioni dietro alla riapertura dell’inchiesta e sulla base di quali indizi. Nel primo episodio avevamo ripercorso i passaggi fondamentali del primo processo e della condanna di Alberto Stasi.

Il secondo episodio: perché è stata riaperta l’inchiesta e sulla base di quali indizi?

Nella seconda puntata Open prova a rispondere a queste domande, partendo dal nuovo esposto presentato dai legali della famiglia Poggi. Un atto che ha spinto la procura a rivalutare alcuni elementi mai davvero approfonditi: in particolare, una traccia di DNA sotto le unghie di Chiara, troppo debole per essere analizzata nel 2007 ma oggi leggibile grazie a nuove tecnologie. Quel frammento genetico porta a un nome già emerso anni fa: Andrea Sempio, all’epoca amico del fratello di Chiara, oggi formalmente indagato con l’accusa di omicidio in concorso con ignoti. O con Alberto Stasi. Nel frattempo, altri oggetti sono stati ritrovati nel canale vicino alla villetta dei Poggi, così come nuove testimonianze sono al vaglio degli inquirenti. Tutto questo riapre l’indagine. Ma soprattutto riapre le domande. Alla luce di questi nuovi elementi, la condanna di Stasi può ancora reggere?