Garlasco, il dna di «Ignoto 3» non è una contaminazione

Secondo il Corriere non appartiene a sanitari, mortuaria o investigatori che hanno lavorato al caso di Chiara Poggi. «I magistrati si esprimeranno ufficialmente solo al termine delle attività, adottando le decisioni necessarie», sottolineano dalla procura

«Basta con la confusione e le congetture». Così il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, che segue il nuovo filone di indagine sul caso di Garlasco rompe il silenzio. Lo fa con dei virgolettati riportati dal Corriere della Sera, ricordando che Napoleone è intervenuto per la terza volta su questa storia: la prima per comunicare la riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la seconda per l’impronta 33 e adesso interviene sul dna emerso da uno dei tamponi effettuati sul cadavere della ragazza. Rilevazione che solo adesso ha fatto emergere un nuovo profilo genetico, quello di Ignoto 3 su cui, specifica il quotidiano, non c’è contaminazione.

Il dna di Ignoto 3 non appartiene a sanitari, mortuaria o investigatori

Per il procuratore «qualsiasi interpretazione proveniente da soggetti estranei all’Ufficio genera solo confusione, dando vita a discussioni fittizie in cui consulenti, esperti o opinionisti commentano su ipotetiche scelte della Procura basate su congetture». Sul Dna «Ignoto 3» trovato nel tampone orale effettuata sulla ragazza si è parlato tanto. Prima si pensava fosse una traccia non rilevabile, poi si è parlato di una garza non sterile e infine la possibile contaminazione di un altro cadavere in sede autoptica. Napoleone parla, spiega il Corriere, perché probabilmente si è vicini a un momento cruciale dell’inchiesta. Perché sull’ipotesi di contaminazione da parte di sanitari, mortuaria o investigatori -riporta la testata – ci sarebbe un primo responso: il profilo non corrisponderebbe a nessuno tra chi ha eseguito atti, sopralluoghi, esami e potrebbe essere entrato in contatto con il corpo o con il tampone. C’è stato «inquinatore»? Si sta verificando anche quello. Ma potrebbe esser che quello sia davvero il profilo genetico dell’assassino o complice di Andrea Sempio, per ora unico indagato nel nuovo filone. «I magistrati si esprimeranno ufficialmente solo al termine delle attività, adottando le decisioni necessarie», sottolineano dalla procura.

Cosa pensano i consulenti della famiglia Poggi

Nonostante gli accertamenti tecnici l’ipotesi della contaminazione continua ancora ad esser valida. Per esempio i consulenti della famiglia Poggi sostengono possa provenire da strumenti non sterilizzati o da garze contaminanti utilizzate durante l’autopsia. La genetista Marina Baldi, nel programma Morning News, ha confermato che «una garza non sterile può contenere residui di Dna da altri cadaveri o da chi l’ha manipolata prima». “Ignoto 3” inoltre è stato riscontrato in due campioni distinti, entrambi prelevati dallo stesso tampone orale.