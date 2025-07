L’assessore picchiato per difendere un barista, le botte con la sedia a Palermo: gli aggressori incastrati dalle telecamere – Il video

Il filmato dell'aggressione diffuso in esclusiva da Adnkronos. Identificati quattro dei sei soggetti coinvolti nell'episodio

È stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza l’aggressione di cui è stato vittima Fabrizio Ferrandelli, assessore del comune di Palermo. A diffondere il video in esclusiva è l’agenzia stampa Adknronos. Nel filmato, che dura pochi secondi, si vede Ferrandelli intervenire per difendere il proprietario di un bar, attaccato da alcuni clienti al momento di pagare il conto. In tutta risposta, l’assessore comunale viene preso a sediate.

Le indagini e i filmati delle telecamere

I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì 17 luglio, di fronte un bar di via Alloro, nel centro storico di Palermo. Ferrandelli interviene dopo aver visto un gruppo di sei uomini aggredire il titolare del locale e viene presto coinvolto nella rissa, riportando delle contusioni. Poco dopo l’episodio, Ferrandelli ha denunciato il tutto alle forze dell’ordine. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di identificare e denunciare quattro dei sei soggetti coinvolti: due sono maggiorenni, gli altri due minorenni.

Video di copertina: Immagini esclusive di Adnkronos