Modugno, operaio 54enne cade da un ponteggio e muore. Sequestrato il cantiere edile dove lavorava

L'uomo è precipitato per almeno cinque metri: inutili i tentativi di rianimarlo. Si indaga ora sulle misure di sicurezza nel cantiere

Un operaio di 54 anni ha perso la vita questa mattina a Modugno, in provincia di Bari, dopo essere precipitato da un ponteggio all’interno di un cantiere edile. L’uomo, impegnato in lavori in quota, sarebbe caduto da un’altezza di almeno cinque metri. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è deceduto poco dopo il trasporto al Policlinico di Bari. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori dello Spesal della Asl di Bari, che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’incidente mortale e il sequestro del cantiere

Stava lavorando in un cantiere di Modugno, Comune facente parte della città metropolitana di Bari, quando è precipitato dai ponteggi, con un volo di almeno 5 metri. Per il 54enne non c’è stato nulla da fare. Preso in carico dal 118 già in condizioni gravissime, è morto durante il trasporto all’ospedale Policlinico del capoluogo pugliese. A seguito dell’incidente, l’intera area del cantiere è stata posta sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal della ASL di Bari, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Il cantiere è sotto sequestro e si indaga ora per comprendere se l’operaio indossasse correttamente i dispositivi di protezione individuale e se le strutture del ponteggio fossero a norma.

Il dramma a Napoli meno di una settiman fa

Meno di una settimana fa, un altro incidente sul lavoro era costato la vita a tre persone. Venerdì 25 luglio tre operai sono morti a Napoli precipitando dal montacarichi su cui stavano lavorando in via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Vomero. In quel caso un malfunzionamento della cabina-cestello del montacarichi che avrebbe dovuto portare le vittime sul tetto dell’edificio ha bloccato il meccanismo e lo ha fatto inclinare, facendo precipitare i tre nel vuoto dal settimo piano durante lavori di ristrutturazione di un edificio. Dai primi accertamenti, è poi emerso che due delle tre vittime lavoravano in nero.