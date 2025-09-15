Tamberi non molla dopo il disastro di Tokyo. Gimbo delude chi vuole il suo ritiro: la promessa sui social

Lontano dalla condizione migliore, il campione azzurro ha fallito la qualificazione alla finale dei mondiali. Ora Gimbo promette di tornare, l'obiettivo resta Los Angeles 2028. Una scelta radicalmente diversa da quella che fa intuire Marcell Jacobs

Gianmarco Tamberi per ora non ha nessuna intenzione di ritirarsi. Dopo la performance deludente ai Mondiali di Atletica a Tokyo, il campione olimpico del salto in alto ha deluso ancora una volta chi lo voleva vicino alla resa. «Tornerò. Ve lo prometto, tornerò», ha scritto sui suoi social, come a cancellare le parole amare del post gara. Fuori in fase di qualificazione, Tamberi si era sfogato: «Ho fatto un risultato pietoso – aveva detto subito dopo l’eliminazione – So che i bassi possono servire per ripartire e so da che stagione vengo: però fa male». Nella gara di domenica 14 settembre Gimbo, oro olimpico a Tokyo 2020, è caduto a quota 2,21 m, un’altezza ben più bassa delle vette che ha dimostrato di saper raggiungere in passato.

Tamberi e Jacobs: stessa sorte, ma diversi stati d’animo

Dopo questo messaggio tutto lascia pensare che l’azzurro, nonostante il flop di ieri, abbia deciso di non rinunciare al suo obiettivo e proseguire fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La pedana di Tokyo, d’altronde, non è stata amara solo per lui: nella stessa gara si sono fermati i due colleghi Stefano Sottile e Manuel Lando, e solo il 19enne Matteo Sioli è riuscito ad accedere alla finale. All’amarezza di Tamberi si unisce poi quella di Marcell Jacobs: i due vincitori della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si sono trovati entrambi fuori dalla finale mondiale nello stesso stadio cinque anni più tardi. Ma se Tamberi è determinato a tornare forte come prima, Jacobs ha annunciato di stare seriamente meditando il ritiro.