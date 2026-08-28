Il matrimonio dei Me contro Te diventa uno show: biglietti fino a 250 euro per la cerimonia di Luì e Sofì a Milano

Il 5 settembre Luigi Calagna e Sofia Scalia festeggeranno il matrimonio all'Unipol Dome, il palazzetto inaugurato per le Olimpiadi: «Sarà un matrimonio unico»

Dopo quasi 15 anni insieme, hanno deciso di sposarsi e, visto il seguito che hanno costruito online, con 1,6 milioni di follower su Instagram, 3,5 milioni su TikTok e 7,3 milioni su YouTube, hanno scelto di trasformare il matrimonio in un evento aperto anche al pubblico. Sono Luigi Calagna e Sofia Scalia, conosciuti online come «Me contro te», che il 5 settembre festeggeranno le loro nozze non solo insieme ad amici e familiari, ma anche con i fan che riusciranno ad acquistare un biglietto. L’evento si terrà all’Unipol Dome – la struttura da oltre 16mila posti inaugurata a Milano per le Olimpiadi invernali – con biglietti che partono da 48 euro, escluse le commissioni, e arrivano a fino a 250 euro.

La coppia di inluencer

Luigi e Sofia si sono conosciuti nel 2012, durante una merenda improvvisata a casa del cugino di lei, a Partinico. Lui aveva 19 anni, mentre Sofia Scalia ne aveva 15. Dopo un lungo corteggiamento è arrivato il primo bacio, in auto, nel dicembre dello stesso anno. Da allora non si sono più lasciati. È Luigi a iniziare a pubblicare video online e, poco dopo, decidono di provare insieme su YouTube. Sono partiti con scherzi ai parenti, ma hanno trovato presto un format che funzionava: quello delle sfide da completare in 7 secondi. Dai primi follower sono arrivati in poco tempo centinaia di migliaia di persone e poi il milione, fino alla decisione di trasferirsi a Milano per dedicarsi a tempo pieno a quella che nel frattempo era diventata una vera carriera.

Un’impresa familiare

Oggi il successo dei Me contro te si traduce anche in un’importante attività imprenditoriale. La Me contro te Srl, posseduta al 50% da Luigi e Sofia, ha chiuso il 2024 con un patrimonio netto di 27 milioni di euro. Di questi, circa 20 milioni sono investiti in fabbricati civili, 3 milioni sono disponibili come liquidità in banca e altri 4 milioni sono in titoli di Stato e strumenti simili. Intorno ai Me contro te è nato così un vero e proprio universo che va ben oltre i social. Ci sono i film, La vendetta del Signor S, uscito nel 2020, ha incassato 9,5 milioni di euro, mentre Missione Giungla, nel 2023, è riuscito anche a superare Avatar al cinema. A questo si aggiungono oltre 15 libri pubblicati da Mondadori e la musica.

Il matrimonio all’Unipol Dome

Per festeggiare il matrimonio hanno scelto un luogo dalla capienza adeguata al loro enorme seguito, l’Unipol Dome, che può ospitare circa 16mila persone ed è il palazzetto più grande d’Italia, progettato per garantire al pubblico una buona visibilità e un’acustica ottimale da ogni posizione. «Stiamo insieme da quasi 14 anni e sposarci è la realizzazione di un sogno. Sarà un matrimonio unico nel suo genere», hanno raccontato i due al Corriere. «Il 5 settembre saremo sul palco dell’Unipol Dome e sarà lì che ci scambieremo le promesse e vivremo la parte più emozionante del nostro matrimonio. E dopo inizierà lo show, il concerto più ambizioso della nostra vita, con orchestra, effetti speciali e tantissime sorprese».