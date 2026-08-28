Il matrimonio dei Me contro Te diventa uno show: biglietti fino a 250 euro per la cerimonia di Luì e Sofì a Milano
Dopo quasi 15 anni insieme, hanno deciso di sposarsi e, visto il seguito che hanno costruito online, con 1,6 milioni di follower su Instagram, 3,5 milioni su TikTok e 7,3 milioni su YouTube, hanno scelto di trasformare il matrimonio in un evento aperto anche al pubblico. Sono Luigi Calagna e Sofia Scalia, conosciuti online come «Me contro te», che il 5 settembre festeggeranno le loro nozze non solo insieme ad amici e familiari, ma anche con i fan che riusciranno ad acquistare un biglietto. L’evento si terrà all’Unipol Dome – la struttura da oltre 16mila posti inaugurata a Milano per le Olimpiadi invernali – con biglietti che partono da 48 euro, escluse le commissioni, e arrivano a fino a 250 euro.
La coppia di inluencer
Luigi e Sofia si sono conosciuti nel 2012, durante una merenda improvvisata a casa del cugino di lei, a Partinico. Lui aveva 19 anni, mentre Sofia Scalia ne aveva 15. Dopo un lungo corteggiamento è arrivato il primo bacio, in auto, nel dicembre dello stesso anno. Da allora non si sono più lasciati. È Luigi a iniziare a pubblicare video online e, poco dopo, decidono di provare insieme su YouTube. Sono partiti con scherzi ai parenti, ma hanno trovato presto un format che funzionava: quello delle sfide da completare in 7 secondi. Dai primi follower sono arrivati in poco tempo centinaia di migliaia di persone e poi il milione, fino alla decisione di trasferirsi a Milano per dedicarsi a tempo pieno a quella che nel frattempo era diventata una vera carriera.
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Un’impresa familiare
Oggi il successo dei Me contro te si traduce anche in un’importante attività imprenditoriale. La Me contro te Srl, posseduta al 50% da Luigi e Sofia, ha chiuso il 2024 con un patrimonio netto di 27 milioni di euro. Di questi, circa 20 milioni sono investiti in fabbricati civili, 3 milioni sono disponibili come liquidità in banca e altri 4 milioni sono in titoli di Stato e strumenti simili. Intorno ai Me contro te è nato così un vero e proprio universo che va ben oltre i social. Ci sono i film, La vendetta del Signor S, uscito nel 2020, ha incassato 9,5 milioni di euro, mentre Missione Giungla, nel 2023, è riuscito anche a superare Avatar al cinema. A questo si aggiungono oltre 15 libri pubblicati da Mondadori e la musica.
Il matrimonio all’Unipol Dome
Per festeggiare il matrimonio hanno scelto un luogo dalla capienza adeguata al loro enorme seguito, l’Unipol Dome, che può ospitare circa 16mila persone ed è il palazzetto più grande d’Italia, progettato per garantire al pubblico una buona visibilità e un’acustica ottimale da ogni posizione. «Stiamo insieme da quasi 14 anni e sposarci è la realizzazione di un sogno. Sarà un matrimonio unico nel suo genere», hanno raccontato i due al Corriere. «Il 5 settembre saremo sul palco dell’Unipol Dome e sarà lì che ci scambieremo le promesse e vivremo la parte più emozionante del nostro matrimonio. E dopo inizierà lo show, il concerto più ambizioso della nostra vita, con orchestra, effetti speciali e tantissime sorprese».