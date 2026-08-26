Eros Ramazzotti operato alle corde vocali: «L’intervento è andato bene, ma devo fermarmi». Rinviato il tour in America al 2027

Il cantante ha annunciato sui social lo stop forzato alle attività dal vivo per seguire un percorso di riabilitazione. Rinviate al prossimo anno le tappe del "Una Storia Importante World Tour" in Usa, Canada e America Latina

Eros Ramazzotti si è sottoposto a un intervento chirurgico alle corde vocali. A darne l’annuncio è stato lo stesso cantautore attraverso i propri canali social, spiegando di dover seguire un periodo di riposo e riabilitazione che lo costringerà a sospendere le attività dal vivo e a rinviare le prossime tappe del suo Una Storia Importante World Tour.

L’annuncio di Ramazzotti

«L’intervento alle corde vocali è andato bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato. Tuttavia, il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in Usa, Canada e America Latina, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027. Ci incontreremo più forti e uniti di prima. LOVE», ha scritto l’artista per aggiornare i fan sulle sue condizioni fisiche.

Lo stop al tour

Lo stop forzato riguarda in particolare la tranche nordamericana della tournée, che avrebbe dovuto debuttare il 16 ottobre da Toronto per poi proseguire a Boston, New York, Chicago, Miami e Los Angeles. Slittano direttamente al 2027 anche tutti i concerti in programma in America Latina, con tappe previste in Messico, Colombia, Cile e Brasile.