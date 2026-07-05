La dedica di Eros Ramazzotti alla figlia Aurora e a Goffredo per le nozze: «Siete un miracolo, in quest’epoca dove tutto sta diventando futile»

L'artista ha accompagnato Aurora all'altare, mentre Michelle Hunziker ha emozionato gli invitati leggendo una lettera dedicata alla figlia: «Sei stata tu a insegnare a noi»

«In un’epoca allo sbando, con sempre meno umanità, in una realtà in cui ci si perde facilmente e tutto sembra diventare futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati è un miracolo. Non cambiate mai, ma continuate a migliorare e a portare solo amore nel mondo». Con queste parole, affidate ai social, Eros Ramazzotti ha dedicato un messaggio alla figlia Aurora e al marito Goffredo Cerza, che sabato 4 luglio hanno celebrato il loro matrimonio al Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa.

La lettera di Michelle Hunziker

Anche Michelle Hunziker ha letto una lettera alla figlia durante la cerimonia. «Aury, sei stata tu a insegnare a noi. Ci hai regalato la scuola più intensa della nostra esistenza, quella dell’amore. Di strada insieme ne abbiamo fatta tanta, ne abbiamo passate tante e tu, soprattutto, ne hai viste tante, perché non è stato sempre semplicissimo avere due genitori come noi», ha detto con commozione. Poi il tributo alla donna che è diventata: «Eppure eccoti qui, brilli. Sei bellissima, sei una donna straordinaria, una mamma affettuosa, una persona intelligente, sensibile e generosa. E piena di talento». Infine, un pensiero dedicato alla famiglia costruita insieme a Goffredo Cerza: «Di tutte le cose belle che hai fatto, il capolavoro lo avete fatto tu e Goffredo, è vostro figlio, il bambino più sveglio e intelligente che conosca. Vedervi insieme è la gioia più grande, siete una famiglia».