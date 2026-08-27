Dalla casa con 25 bagni a quella con il lago privato: ecco le 10 ville più care in vendita in Italia – La gallery

Il mercato delle superville in Italia ha ormai raggiunto cifre da capogiro. Secondo l’ultima analisi di Idealista, sono oltre 150 le proprietà in vendita nel Paese con un valore superiore ai 10 milioni di euro. A guidare la classifica è una residenza affacciata sulla Costiera Amalfitana, proposta a 58 milioni di euro. Ma il dato più sorprendente riguarda il prezzo al metro quadrato. Il record appartiene a una villa di appena 200 metri quadrati a Porto Cervo, valutata 70 mila euro al metro quadrato. A dominare il mercato del superlusso è soprattutto la Toscana, che concentra il maggior numero di proprietà sopra i 10 milioni di euro. Ecco le dieci proprietà più costose censite da idealista.