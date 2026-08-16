Furto a Ferragosto al MuMe, rubate opere di Antonello da Messina. Il colpo clamoroso e gli sfregi: cosa si sono portati via – Le foto

Una banda di ignoti ha messo a segno un furto clamoroso al Museo Accascina di Messina, il MuMe, nella notte tra il 15 e il 16 agosto. I ladri si sono intrufolati nelle sale espositive riuscendo a bypassare allarmi e sistemi di sicurezza per portare via quattro opere attribuite ad Antonella da Messina, tra gli artisti più importanti della pittura rinascimentale italiana. I ladri non avrebbero scelto a caso il giorno del colpo. Come spiega la Gazzetta del Sud, alla già calma ferragostana attorno al museo si aggiungeva anche la distrazione generale per le celebrazioni per la processione della Vara, il grande carro votivo dedicato alla Madonna dell’Assunta.
- 1/7La direttrice del muso: come hanno fatto
- 2/7Quali opere sono state rubate
- 3/7Il furto più "delicato" della tavoletta bifronte
- 4/7Perché il Museo Regionale di Messina è dedicato a Maria Accascina
- 5/7Come nacque il museo nella Filanda Mellinghoff
- 6/7Cosa accadde al museo durante la guerra e come lo riportò in vita Maria Accascina
- 7/7Le indagini