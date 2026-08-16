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Furto a Ferragosto al MuMe, rubate opere di Antonello da Messina. Il colpo clamoroso e gli sfregi: cosa si sono portati via – Le foto

16 Agosto 2026 - 09:25 Giovanni Ruggiero
Il Pollittico di San Gregorio di Antonello da Messina rubato dal museo
Il Pollittico di San Gregorio di Antonello da Messina rubato dal museo

Un intervento giudicato dagli inquirenti «chirurgico» quello dei ladri nel museo di Messina, che ospitava alcune opere attribuite al maestro del Rinascimento. Il colpo nella notte di Ferragosto, mentre la città era impegnata con la famosa Vara

Una banda di ignoti ha messo a segno un furto clamoroso al Museo Accascina di Messina, il MuMe, nella notte tra il 15 e il 16 agosto. I ladri si sono intrufolati nelle sale espositive riuscendo a bypassare allarmi e sistemi di sicurezza per portare via quattro opere attribuite ad Antonella da Messina, tra gli artisti più importanti della pittura rinascimentale italiana. I ladri non avrebbero scelto a caso il giorno del colpo. Come spiega la Gazzetta del Sud, alla già calma ferragostana attorno al museo si aggiungeva anche la distrazione generale per le celebrazioni per la processione della Vara, il grande carro votivo dedicato alla Madonna dell’Assunta.

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