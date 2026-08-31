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Fanno sesso sugli scogli davanti alla spiaggia di Imperia: poliziotto fuori servizio li raggiunge a nuoto

31 Agosto 2026 - 17:09 Alba Romano
sesso imperia scogli
sesso imperia scogli
Una coppia di mezz'età si è lasciata andare a effusioni esplicite su una barriera frangiflutti a Borgo Prino. Cosa rischiano
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A Imperia, di fronte alla spiaggia di Borgo Prino, una coppia di mezz’età si è lasciata travolgere dalla passione su una lingua di scogli usata come barriera frangiflutti a brevissima distanza dalla riva. Il fatto è avvenuto in pieno giorno e sotto gli occhi delle famiglie presenti sull’arenile, compresi molti bambini. Come ricostruito da la Repubblica, i due hanno proseguito per oltre mezz’ora completamente nudi prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento del poliziotto a nuoto

A mettere fine all’esibizione è stato un agente di polizia fuori servizio che si trovava in spiaggia. Dopo essersi accorto di quanto stava accadendo e aver allertato la centrale per chiedere rinforzi, il poliziotto si è tuffato in mare e ha raggiunto a nuoto la scogliera, interrompendo la coppia. Poco dopo sono giunti sul posto i militari, che hanno scortato l’uomo e la donna a riva prima di accompagnarli negli uffici della Questura di Imperia per le procedure di identificazione.

Cosa rischiano

Per entrambi è scattata la contestazione per atti osceni in luogo pubblico. La posizione dei due potrebbe tuttavia aggravarsi in base alle verifiche sulla visibilità delle effusioni alla presenza di minori: in questo caso, la coppia rischia una sanzione pecuniaria fino a 30 mila euro o la reclusione fino a 4 anni e 6 mesi.

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