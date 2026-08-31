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Spari a Roma, tre corpi senza vita trovati in casa a Pietralata: sono padre, madre e figlia con disabilità

31 Agosto 2026 - 14:31 Cecilia Dardana
litiga da solo in auto
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I carabinieri sono intervenuti al civico 12 di via dell'Antracite dopo la segnalazione di diversi colpi da arma da fuoco. Si ipotizza l'omicidio-suicidio
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Sono stati uditi degli spari nel pomeriggio di oggi, 31 agosto, nel quartiere Pietralata a Roma. Come riporta Repubblica, i carabinieri sono intervenuti in un appartamento al civico 12 di via dell’Antracite a seguito di un allarme scattato al 112 per alcuni spari uditi nella zona. Una volta all’interno dell’abitazione, i militari e i soccorritori hanno rinvenuto i corpi privi di vita di tre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare: si tratta del padre, della madre e della figlia affetta da disabilità.

L’ipotesi dell’omicidio-suicidio

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie dell’Arma a cui sono affidati i rilievi. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista, ma la ricostruzione maggiormente accreditata nelle prime fasi delle indagini è quella di un omicidio-suicidio. L’area è stata isolata per permettere ai rilievi scientifici di chiarire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire la sequenza degli spari.

In aggiornamento

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