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«Mi hai rotto il ca**o, ti rimando in galera», l’ira di Belen Rodriguez contro Fabrizio Corona prima della puntata di Falsissimo

31 Agosto 2026 - 16:27 Alba Romano
belen rodriguez fabrizio corona falsissimo
belen rodriguez fabrizio corona falsissimo
Lo scontro alla vigilia della trasmissione online dell'ex re dei paparazzi dedicata ai Rodriguez. L'influencer minaccia le vie legali. In sua difesa interviene anche Selvaggia Lucarelli: «Infierire su di lei fa schifo»
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«Rispondimi a questo ca**o di telefono. Sono stata sempre impeccabile con te ma se non hai voglia di confrontarti ti rimando in galera. Te lo giuro sui miei figli». È parte del durissimo sfogo inviato via WhatsApp da Belen Rodriguez a Fabrizio Corona, pubblicato dallo stesso ex fotografo sui social alla vigilia della nuova puntata del suo format online Falsissimo, in onda questa sera, 31 agosto, alle ore 21.00. Un botta e risposta scatenato dall’annuncio dell’episodio, che Corona ha promesso essere interamente dedicato alla showgirl argentina e alla sua famiglia.

L’ultimatum e l’ira di Belen

Dagli screenshot, dove il contatto della conduttrice figura memorizzato come «Belen GORDA», è palpabile la rabbia dell’influencer per il rifiuto dell’ex compagno di rispondere alle sue chiamate: «Perché vengo a Milano, mi hai rotto il ca**o», «Fabrizio se non mi chiami ti denuncio (?)», «Questa volta non scherzo» e «Mi stai stressando ogni giorno». Oltre alla minaccia di rispedirlo in carcere, Belen fa riferimento a presunte informazioni in possesso di terzi: «Antonia che ha lavorato per te tutti questi anni sa tutto e ha tutto», per poi dargli un ultimatum: «Hai un’ora di tempo. Altrimenti l’avvocato di Mediaset parte con la lettera già fatta da una settimana». Poi la conclusione: «Okay. Te ne arriveranno delle belle».

La posizione di Corona e le accuse di Selvaggia Lucarelli

Nonostante le minacce di azioni legali, Corona ha confermato la messa in onda senza arretrare: «Belen sta provando in tutti i modi a fermare la puntata di Falsissimo», ha scritto l’ex re dei paparazzi nelle stories di Instagram, ribadendo che «noi trattative non ne facciamo». Sulla vicenda è intervenuta duramente anche Selvaggia Lucarelli, prendendo le difese della conduttrice e criticando l’accanimento mediatico: «Negli ultimi due anni, Belen ha raccontato le sue fragilità relative alla sua salute mentale. Infierire su di lei in questo momento fa schifo e fa ancora più schifo chi rilancia sui social i contenuti dei vampiri su di lei».

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