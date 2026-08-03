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Belen: «Psicofarmaci e attacchi di panico, poi mi ha salvato lo yoga» – Il video

03 Agosto 2026 - 17:56 Alba Romano
La conduttrice racconta come la pratica dell'atha yoga l'ha aiutata a uscire dalla depressione
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A maggio è stata ricoverata in ospedale, oggi racconta cosa l’ha aiutata a riprendersi: Belen Rodriguez affida a Instagram la sua confessione su come sia riuscita a superare un brutto periodo caratterizzato da attacchi di panico e depressione: «Vi consiglio di fare yoga, a me è servito tanto, mi calma», ha spiegato. «Quando stavo male e prendevo gli psicofarmaci sono stata due mesi chiusa in casa, con le tende chiuse. Tutti mi dicevano: “respira”. Ma bisogna imparare a farlo nel modo corretto». Raccontando la sua esperienza con l’hatha yoga Belen anche condiviso la sua pratica della mattina: «Questa mattina mi sono svegliata e ho fatto una pratica di yoga, durante la quale dovevo visualizzare un colore e concentrarsi sul sentimento che vogliamo amplificare. Ho scelto il colore arancione e come sentimento l’amore, l’amore per il prossimo e l’amore per noi stessi».

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