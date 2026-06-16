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Belén Rodriguez e l’esame di italiano, arriva il risultato sui «terribili congiuntivi»: cosa le manca per la cittadinanza

16 Giugno 2026 - 13:30 Giulia Norvegno
Belen Rodriguez
Belen Rodriguez
Traguardo vicino ma ancora da tagliare per la showgirl argentina. Il desiderio di ottenere il passaporto italiano: cosa aveva raccontato in Tv sulla nuova cittadinanza aspettata per 20 anni
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A Belén Rodriguez manca davvero pochissimo per ottenere la cittadinanza italiana, dopo che ha incassato la promozione che aspettava. La showgirl argentina ha superato la prova di lingua richiesta per ottenere il passaporto italiano. L’annuncio è arrivato direttamente da lei, che su Instagram ha pubblicato lo screenshot di una conversazione WhatsApp con la storica assistente Antonia Achille, nella quale viene confermato l’esito positivo del test.

L’esame B1 alla Leonardo Da Vinci di Milano e i «tremendi congiuntivi»

La prova, sostenuta lo scorso aprile alla Scuola Internazionale Leonardo Da Vinci di Milano, ricorda il settimanale Oggi, certifica il livello B1, lo standard minimo di conoscenza della lingua richiesto dalla normativa. Belén si era presentata insieme ad Antonia Achille e a un avvocato per affrontare le verifiche scritte e orali, un passaggio obbligato nonostante i vent’anni di carriera televisiva svolta quotidianamente in italiano, come ricorda FQMagazine. Le sue perplessità le aveva confidate qualche tempo prima a Fabio Fazio, ospite di Che tempo che fa: «Finalmente ho l’esame per la cittadinanza italiana. Farò un esame d’italiano. I congiuntivi? Sono tremendi».

Cosa manca ora per il passaporto italiano

Il traguardo è vicino ma non ancora tagliato. Entro fine mese arriverà il documento del consolato, poi verrà comunicata la data del giuramento, l’atto formale che la trasformerà a tutti gli effetti in cittadina italiana. Una buona notizia che arriva, sottolinea Oggi, in una fase complicata della sua vita, segnata dalla denuncia per gli incidenti stradali e dal recente ricovero in ospedale a Milano, dopo essere stata trovata in stato confusionale nella sua abitazione. Un desiderio coltivato a lungo, aveva raccontato da Fazio: «Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America».

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