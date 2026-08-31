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Tragedia a Mediaset, 27enne precipita dall’ottavo piano: è gravissima

31 Agosto 2026 - 19:53 Alba Romano
Mediaset Cologno Monzese
Mediaset Cologno Monzese
Il tragico episodio nel pomeriggio di lunedì a Cologno Monzese: i soccorsi e gli accertamenti sull'accaduto
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Una ragazza di 27 anni è precipitata nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 agosto, dall’ottavo piano di una palazzina degli studi Mediaset, a Cologno Monzese. Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine, vigili del fuoco, elisoccorso e ambulanza: la ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è ora ricoverata in condizioni gravissime. A quanto si apprende la donna lavorerebbe nella segreteria di Videonews, i cui uffici si trovano all’ottavo piano della palazzina 48 del complesso di Cologno Monzese. I Carabinieri di Sesto San Giovanni e le forze dell’ordine hanno iniziato subito dopo a svolgere tutti i rilievi necessari per ricostruire con esattezza cosa sia accaduto. Secondo fonti di soccorso sentite da Fanpage si sarebbe trattato di un gesto volontario.

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