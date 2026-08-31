Il cellulare sulla sdraio e la nuotata troppo lunga: come è morto Silvano Loia, compagno di Francesca Neri. La sorella: «Perché non è stata disposta l’autopsia?»

I dubbi della famiglia del manager Rai riportati sul Corriere della Sera. L'allarme dato la mattina, le ore di ricerca e la tragica scoperta

Una tragica giornata di mare si è trasformata in dramma sulle coste del viterbese. Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell’attrice Francesca Neri, è stato trovato privo di vita in acqua nel tardo pomeriggio di sabato, al largo di Pescia Romana. La famiglia però chiede al Corriere della Sera chiarezza sulla sua morte.

Loia, che amava fare lunghe nuotate da solo, si trovava sulla spiaggia libera nei pressi della riserva naturale di Sant’Agostino a Montalto di Castro, ospite della vicina tenuta del marchese Guglielmi. Visto per l’ultima volta intorno alle 11:30, non ha fatto più rientro alla sua sdraio. Intorno alle 16:30 gli amici, insospettiti dal prolungarsi dell’assenza e dal ritrovamento del suo cellulare e della t-shirt ancora sulla spiaggia, hanno lanciato l’allarme.

Le ricerche e il ritrovamento

Le operazioni di soccorso – condotte da Guardia Costiera e Vigili del Fuoco con l’ausilio di moto d’acqua, quad e un elicottero – si sono concluse intorno alle 18:30 con il recupero del corpo, individuato a circa 20 metri dalla riva a Pescia Romana, dove era stato trascinato dalle correnti. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di trauma o ferite. La Procura di Civitavecchia, non riscontrando elementi sospetti, ha firmato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari.

I dubbi della famiglia e la scia di tragici malori

L’ipotesi principale resta quella di un malore improvviso favorito dal caldo afoso della giornata, ma la famiglia chiede approfondimenti. «Vogliamo sapere cosa è successo e perché non è stata disposta l’autopsia», avrebbe detto al Corriere la sorella del manager. Nella stessa giornata e nello stesso tratto di costa aveva perso la vita anche Laura Valentini, 55 anni, colpita da un malore in mare. Salgono così a quasi trenta i decessi sulle spiagge laziali dall’inizio dell’estate.

Il cordoglio del mondo dello spettacolo e della Rai

Manager stimato all’interno di Rai Way, Loia era legato a Francesca Neri dal 2024, in quella che è stata la prima relazione pubblica dell’attrice dopo la fine del lungo matrimonio con Claudio Amendola. Vicinanza alla famiglia e all’attrice è stata espressa dai vertici Rai, dall’Ad Giampaolo Rossi e dal CdA aziendale.