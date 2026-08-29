Alluvione tra Tibet e Nepal, peggiora il bilancio: oltre 616 morti. Si cercano ancora gli italiani dispersi – La diretta

Sono tre: il gioielliere di Rapallo Marco Ratto e una coppia italosvizzera

Il bilancio delle vittime delle catastrofiche inondazioni in Nepal e Tibet è salito a 616 morti e oltre 2.300 feriti. Lo riferisce la polizia nepalese sui propri canali social. Cresce anche il numero dei dispersi: secondo le autorità locali sono almeno 2.426. Secondo l’ultimo report del ministero della Cultura nepаlese ci sono anche i tre italiani, il gioielliere di Rapallo Marco Ratto e una coppia italosvizzera – di cui da giorni non si hanno notizie. Chi a quell’inferno è sopravvissuto, come Valentina Piccinini, racconta l’inferno: «Abbiamo visto una enorme nube marrone che veniva verso di noi e abbiamo sentito un boato immenso – racconta a Repubblica – Ho ancora quel rumore nelle orecchie». «Sentivo urlare il mio nome ma in quel mo mento – spiega – vedevo solo la nube marrone che mi veniva addosso». Tutti gli aggiornamenti ora per ora.