Caso Ranucci, il legale: «La Rai non vuole fornire le ragioni della sua rimozione». L’incontro con i vertici dell’azienda sul futuro di Report

Gli avvocati contestano nel merito le motivazioni del provvedimento: «Si tratta, a tutta evidenza, dell’insussistenza di motivazioni fattuali, ovvero di ragioni esplicitabili». Nel frattempo, alle 15, si sono riuniti gli inviati della trasmissione e i vertici della Rai

Si inasprisce lo scontro tra la Rai e Sigfrido Ranucci dopo la decisione dell’azienda di sollevare il giornalista dalla conduzione e dall’incarico di caporedattore di Report. Al centro della vertenza ci sono le motivazioni alla base del provvedimento, che la difesa del conduttore giudica «generiche» e «prive di concreti riscontri fattuali». «La Rai, dopo aver dichiarato formalmente l’esistenza di “continue pressioni, opacità, commistione, interferenze, obiettiva incompatibilità” ha comunicato in data odierna che non intende esplicitare le ragioni di fatto e le circostanze alla base di quel che ha scritto con il provvedimento assunto nei confronti del Ranucci», spiega il legale Roberto De Vita. «Qualora vi fossero stati fatti concreti, non avrebbe avuto difficoltà a rappresentarli – prosegue l’avvocato -. Si tratta, a tutta evidenza, della insussistenza di motivazioni fattuali ovvero di ragioni esplicitabili. Grave che lo faccia un datore di lavoro, ancor più grave che lo faccia un’azienda pubblica».

L’incontro con i vertici Rai e la posizione della redazione di Report

Nel frattempo, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 settembre, era previsto un nuovo incontro tra gli inviati della trasmissione e i vertici Rai. Dopo i primi colloqui di ieri tra il direttore dell’Approfondimento, Paolo Corsini, e i due storici inviati di Report, Bernardo Iovene e Giulio Valesini, non si erano registrati significativi passi avanti. I due giornalisti hanno ribadito la netta contrarietà della redazione alla scelta di affidare la conduzione della trasmissione a Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. In assenza di un dietrofront da parte della Rai, hanno fatto sapere, i giornalisti interni sono pronti a proclamare lo sciopero, mentre gli inviati valutano di lasciare in blocco la trasmissione. E mentre Viale Mazzini ha già delineato il nuovo assetto della trasmissione, la difesa di Ranucci ha avviato l’iter per rivolgersi al Giudice del Lavoro, chiedendo il reintegro del giornalista e contestando sia la legittimità formale sia quella sostanziale della delibera adottata dall’azienda.

Foto copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Sigfrido Ranucci durante il suo spettacolo “Diario di un trapezista” a Cerveteri, Roma, 25 agosto 2026