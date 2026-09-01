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Report, l’ultimatum degli inviati alla Rai: «O saltano Presutti e Piervincenzi o ce ne andiamo»

01 Settembre 2026 - 18:35 Diego Messini
report giulia presutti daniele piervincenzi
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L'inviato Bernardo Iovene dopo l'incontro col dirigente Rai Paolo Corsini: «Retromarcia sui nuovi conduttori o abbandoniamo tutto»
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O la Rai ritira la proposta di affidare la conduzione di Report a Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti o il programma non avrà più una squadra di giornalisti. È l’ultimatum lanciato dagli inviati di Report a seguito dell’incontro avuto con il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini. «Nell’incontro di oggi abbiamo ribadito la posizione espressa da inviati esterni e giornalisti interni di Report: la Rai deve fare marcia indietro sulle nomine dei due nuovi conduttori, o comunque deve esserci una loro rinuncia, altrimenti non ritorniamo a lavorare e abbandoniamo tutto», ha detto all’Ansa Bernardo Iovene, storico inviato che ha incontrato oggi Corsini, così come il collega di Report Giulio Valesini.

Ranucci al veleno su Presutti e Piervincenzi

Nelle scorse ore anche Sigfrido Ranucci era tornato ad attaccare duramente la scelta di Presutti e Piervincenzi, ritenuti per ragioni diverse neppure lontanamente all’altezza del compito di condurre lo storico programma. Hanno vinto un concorso Rai? «Era pensato per coprire i buchi nei Tg regionali e valutava la lettura di un testo di un minuto, non la direzione di 160 minuti di inchiesta», il commento abrasivo di Ranucci, che ha aperto una dura battaglia legale con Viale Mazzini sul suo futuro.

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