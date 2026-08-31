Report orfano di Ranucci, la provocazione di Maurizio Mannoni: «Serve un conduttore?»

Il post social dello storico volto del Tg3 mentre Viale Mazzini prova a districare la matassa del futuro del programma

«Serve un conduttore per Report?». È la domanda retorica con cui Maurizio Mannoni, giornalista di lungo corso del Tg3, si auto-candida a prendere le redini dello storico programma d’inchiesta dalla cui conduzione è appena stato sollevato Sigfrido Ranucci. Solo una boutade social di fine estate? Alla guida di Report per la verità i due nuovi timonieri la Rai li avrebbe già indicati: Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ma la levata di scudi della redazione del programma contro i due nomi scelti da Viale Mazzini e la battaglia legale contro la Rai avviata da Ranucci stesso mettono in dubbio ogni sviluppo, compresa la reale possibilità che la nuova edizione del programma parta davvero a inizio novembre come previsto. Mannoni, oggi in pensione dopo una lunga carriera da giornalista e volto tv a Rai 3, provoca buttando lì una sua ironica autocandidatura: il segno che per molti la casella del nuovo conduttore di Report resta di fatto ancora sguarnita. E che nuove sorprese potrebbero arrivare.