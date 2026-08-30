Ranucci: «Non ho mai detto a Giulia Presutti di andare al ristorante di Lavitola per lavoro»

La smentita dell'ex conduttore su quanto sostenuto dalla collega che lo ha sostituito

«Sono costretto a smentire Republica in merito a quanto avrebbe affermato Giulia Presutti sulla sua frequentazione del ristorante di Walter Lavitola. Non le ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro». Queste le parole di Ranucci in merito alla foto, diffusa da Domani, in cui si vede la neo conduttrice di Report a cena nel ristorante di Valter Lavitola. «Ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono stato mai messo a conoscenza. Fatto verificabile anche attraverso le chat sequestrate sul telefono di Lavitola. Tanto dovevo alla verità», sottolinea il giornalista.

Secondo quanto ricostruito da Repubblica Presutti avrebbe dichiarato ad amici di esser recata da Lavitola per lavoro. Ora la precisazione dell’ex conduttore.