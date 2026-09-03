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Climatizzatori nelle scuole, il sindaco di Bari denuncia: «I 20 milioni annunciati dal governo non bastano, ne servono 94»

03 Settembre 2026 - 11:50 Marco Fedeli
Una lezione in una scuola dell'infanzia
Una lezione in una scuola dell'infanzia
Secondo il primo cittadino Vito Leccese servirebbero molti più soldi per aiutare gli istituti scolastici ad affrontare l'emergenza caldo
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A Bari sono stati montati otto nuovi condizionatori split nelle aule dell’asilo Villari frequentate da 60 bambini. Questo è solo uno degli interventi che il Comune sta mettendo in atto in un pacchetto più ampio di manutenzioni straordinarie per le scuole e per gli asili comunali da quasi tre milioni di euro. Un programma che prevede anche la riqualificazione degli ambienti che ospitano le mense scolastiche e lavori sui lastrici solari. Tutto ciò è stato reso disponibile dall’avanzo di bilancio su iniziativa del sindaco Vito Leccese.

La polemica col governo

Il primo cittadino ha tuttavia denunciato il divario tra i bisogni reali e le risorse statali, polemizzando sui 20 milioni stanziati dal governo per far fronte all’emergenza caldo nelle scuole: «Solo per adeguare gli impianti di climatizzazione delle scuole comunali servirebbero almeno 94 milioni di euro, altro che i 20 milioni annunciati in pompa magna dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara da dividere tra tutti i comuni italiani».

Quasi tre milioni per scuole e asili pubblici

I fondi aggiuntivi destinati a scuole e asili, pari a 2 milioni e 770mila euro, sono parte dello stanziamento complessivo di 16 milioni di euro, disposto a luglio con una variazione di bilancio su proposta del sindaco Vito Leccese. Destinati a interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria non programmabile, per fronteggiare le emergenze più stringenti, in particolare per infrastrutture e impianti tecnologici.

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I lavori conclusi nelle diverse scuole

Oltre all’asilo Villari, lavori simili hanno riguardato le scuole d’infanzia comunali Ferranini, dove sono state climatizzate tutte le aule con cassette refrigeranti a controsoffitto, la Vittorio Veneto, con l’installazione di split al piano terra e al primo piano, incluso il locale adibito al servizio mensa, e il Glicine Bianco, in cui sono state dotate di split le quattro sezioni. Nell’asilo nido Costa, invece, è stato realizzato un impianto a canali microforati nell’open space adibito ad area comune per le varie attività. Infine, nel plesso Ciniglio di Loseto è stato concluso il rifacimento della guaina impermeabilizzante del lastrico solare mentre nell’istituto Tommaso Fiore sono terminati gli interventi programmati sui pilastri.

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