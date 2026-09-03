Climatizzatori nelle scuole, il sindaco di Bari denuncia: «I 20 milioni annunciati dal governo non bastano, ne servono 94»

Secondo il primo cittadino Vito Leccese servirebbero molti più soldi per aiutare gli istituti scolastici ad affrontare l'emergenza caldo

A Bari sono stati montati otto nuovi condizionatori split nelle aule dell’asilo Villari frequentate da 60 bambini. Questo è solo uno degli interventi che il Comune sta mettendo in atto in un pacchetto più ampio di manutenzioni straordinarie per le scuole e per gli asili comunali da quasi tre milioni di euro. Un programma che prevede anche la riqualificazione degli ambienti che ospitano le mense scolastiche e lavori sui lastrici solari. Tutto ciò è stato reso disponibile dall’avanzo di bilancio su iniziativa del sindaco Vito Leccese.

La polemica col governo

Il primo cittadino ha tuttavia denunciato il divario tra i bisogni reali e le risorse statali, polemizzando sui 20 milioni stanziati dal governo per far fronte all’emergenza caldo nelle scuole: «Solo per adeguare gli impianti di climatizzazione delle scuole comunali servirebbero almeno 94 milioni di euro, altro che i 20 milioni annunciati in pompa magna dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara da dividere tra tutti i comuni italiani».

Quasi tre milioni per scuole e asili pubblici

I fondi aggiuntivi destinati a scuole e asili, pari a 2 milioni e 770mila euro, sono parte dello stanziamento complessivo di 16 milioni di euro, disposto a luglio con una variazione di bilancio su proposta del sindaco Vito Leccese. Destinati a interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria non programmabile, per fronteggiare le emergenze più stringenti, in particolare per infrastrutture e impianti tecnologici.

I lavori conclusi nelle diverse scuole

Oltre all’asilo Villari, lavori simili hanno riguardato le scuole d’infanzia comunali Ferranini, dove sono state climatizzate tutte le aule con cassette refrigeranti a controsoffitto, la Vittorio Veneto, con l’installazione di split al piano terra e al primo piano, incluso il locale adibito al servizio mensa, e il Glicine Bianco, in cui sono state dotate di split le quattro sezioni. Nell’asilo nido Costa, invece, è stato realizzato un impianto a canali microforati nell’open space adibito ad area comune per le varie attività. Infine, nel plesso Ciniglio di Loseto è stato concluso il rifacimento della guaina impermeabilizzante del lastrico solare mentre nell’istituto Tommaso Fiore sono terminati gli interventi programmati sui pilastri.