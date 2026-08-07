Principe George compie 13 anni: le nuove regole per la sua sicurezza e il patto con la stampa per proteggere la sua privacy

Il giovane, secondo in linea di successione per il trono, si prepara a una nuova fase della sua vita tra l'Eton College, nuove regole di sicurezza e una ricerca di maggiore privacy

Il 22 luglio il principe George, primogenito del principe William e di Catherine, principessa del Galles, ha compiuto 13 anni e con questo compleanno arrivano anche nuove ferree regole pensate per tutelare quello che potrebbe essere uno dei futuri re d’Inghilterra. Oltre alle misure legate alla sua sicurezza e alla sua salute, il principe William vorrebbe proteggere soprattutto la privacy del figlio, arrivando a proporre alla stampa britannica un «patto d’onore», o meglio un gentleman’s agreement, per limitare le intrusioni nella vita privata del giovane principe.

Happy Birthday to Prince George! https://t.co/Jo2cb32MIq — The Royal Family (@RoyalFamily) July 22, 2026

Il patto tra la famiglia reale e la stampa

L’accordo prevederebbe una sorta di scambio. I giornalisti si impegnerebbero a non seguire George nella sua vita privata, evitando paparazzi e fotografie fuori da scuola o nei momenti lontani dagli impegni ufficiali. In cambio, Kensington Palace continuerebbe a mettere a disposizione immagini e informazioni sul principe in occasione delle apparizioni pubbliche e degli eventi ufficiali. Un‘intesa simile era già stata adottata in passato per William e Harry, permettendo loro di crescere con una maggiore libertà nella vita quotidiana.

Cambio di vita per il giovane principe

Anche la vita quotidiana del giovane principe sarebbe destinata a cambiare. George lascerà la Lambrook School per prepararsi a frequentare Eton College, storica scuola britannica dove sarebbero già in corso interventi per garantire elevati standard di sicurezza. I genitori hanno inoltre scelto una linea prudente sull’uso della tecnologia, evitando per ora di dargli uno smartphone personale e limitando l’accesso ai social. George, infine, non potrà esprimere pubblicamente le proprie opinioni politiche, una regola legata al suo futuro ruolo all’interno della famiglia reale.

Le nuove regole per la sua sicurezza

Le precauzioni riguarderebbero anche la sua alimentazione e gli impegni ufficiali. In occasione degli eventi istituzionali sarebbero infatti scoraggiati alcuni alimenti considerati più rischiosi, come i molluschi o la carne poco cotta, per evitare possibili problemi di salute. Tra le misure di sicurezza ci sarebbe anche il divieto di viaggiare sullo stesso aereo del padre, così da evitare che un eventuale incidente possa coinvolgere contemporaneamente due figure nella linea di successione al trono.