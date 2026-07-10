Prove di disgelo fra re Carlo e il principe Harry: incontro a sorpresa del sovrano con Meghan e i nipotini

Il soggiorno inglese del principe ribelle si è chiuso con una visita inaspettata a Highgrove House. Era da 4 anni che la famiglia al completo non vedeva re Carlo

Si è chiusa con un gesto di pace e riconciliazione la visita del principe Harry in Inghilterra. Nella penultima giornata del suo soggiorno britannico, il principe ribelle della Royal Family ha incontrato re Carlo. Dopo più di quattro anni, il sovrano ha potuto riabbracciare non solo suo figlio, ma anche Meghan Markle e i nipotini Archie e Lilibet. Si tratta del primo incontro con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e con i nipotini americani dal 2022.

Le polemiche sull’invito a Buckingham Palace, poi l’incontro

La reunion familiare si è svolta nel pomeriggio di venerdì a Highgrove House, dimora personale e rifugio preferito del sovrano nel Gloucestershire inglese, a poco meno di 200 chilometri da Londra. Un incontro da cui non sono emerse indiscrezioni, almeno finora, e che sicuramente non rimargina la ferita ancora aperta dello strappo dei duchi di Sussex dal resto della Royal Family, sfociato ormai sei anni fa nel trasferimento in America. Secondo il tabloid Daily Mail, lo staff reale avrebbe combinato una serie di pasticci, tra cui un invito – poi revocato – al principe Harry affinché soggiornasse a Buckingham Palace.

Verso una riconciliazione?

Tra Harry e il fratello maggiore William, erede al trono, resta ancora il gelo. L’incontro di oggi con re Carlo, però, potrebbe far presagire una ricomposizione delle fratture in casa Windsor. La famiglia reale inglese, d’altronde, ha ben altro a cui pensare: dai problemi di salute del sovrano alla crisi di popolarità, fino agli scandali che hanno travolto l’ex principe Andrea, fratello del re, per via delle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein.