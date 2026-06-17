«Harry e Meghan tornano a casa», la prima volta dei nipoti in esilio dal nonno re: il messaggio di Carlo dopo 4 anni

A metà luglio i duchi di Sussex dovrebbero rimettere piede in Inghilterra insieme ai loro bambini, Archie di sette anni e Lilibet di cinque. Come spiega il Daily Mail che titola «Il ritorno a casa», si tratterebbe del primo viaggio familiare oltremanica dal giugno 2022, quando i Sussex parteciparono ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II. Da allora Meghan Markle non ha più trascorso un periodo prolungato in patria, salvo qualche sosta londinese durante tour all’estero, mentre i due piccoli non vedono di persona il nonno re Carlo III proprio da quattro anni fa.

Perché Harry va a Birmingham per gli Invictus Games

Il pretesto della trasferta è un appuntamento a Birmingham che segna il countdown di un anno all’edizione 2027 degli Invictus Games, la competizione per militari feriti e veterani di cui il principe, veterano dell’Afghanistan, è patrono. Secondo il Daily Mail, Harry sarebbe ora soddisfatto delle misure di sicurezza predisposte per l’occasione e avrebbe deciso di portare con sé la famiglia dalla California. La novità ribalta quanto trapelato venerdì scorso dal magazine americano People, vicino ai Sussex, secondo cui Meghan e i bambini sarebbero rimasti a casa proprio per timori sulla protezione. Nell’agenda del duca anche incontri con i referenti delle sue associazioni, da WellChild a Scotty’s Little Soldiers.

Riavvicinamento tra Harry e re Carlo: cosa filtra

Un collaboratore di Harry con base a Los Angeles ha parlato di un «riscaldamento del gelo» nei rapporti con il padre negli ultimi mesi. A settembre scorso il principe aveva preso un tè privato con Carlo a Clarence House, 54 minuti dopo 19 mesi senza un incontro faccia a faccia. Una fonte vicina al duca ha detto a News.com.au che per lui «è stato un vero motivo di grande tristezza» non riuscire a portare moglie e figli oltremanica in sicurezza, aggiungendo che «adorerebbe presentare i bambini al resto della famiglia, mostrare loro il Regno Unito, la sua terra d’origine». Più tagliente l’analisi dell’esperto reale Tom Sykes, autore della newsletter The Royalist su Substack. In un video su YouTube ha definito il ritorno «l’annullamento di Megexit», sostenendo che la coppia ha ottenuto il sogno «metà dentro, metà fuori» perseguito per sei anni «in totale sfida» a quanto la regina Elisabetta aveva raccomandato. Secondo Sukes, insomma, questo riavvicinamento sarà solo il preludio di un altro disastro per la famiglia reale.

Il nodo sicurezza per Harry nel Regno Unito

Resta aperta la questione sulla protezione armata, che Harry rivendica da sempre per sé e la sua famiglia. Dopo aver perso lo scorso anno il ricorso contro il governo, il duca ha scritto al ministro dell’Interno chiedendo una nuova valutazione del rischio per la sua famiglia. Il Daily Mail riferisce che la decisione del Royal and VIP Executive Committee, attesa entro gennaio, non è ancora arrivata e che per una visita privata Harry non riceverebbe in automatico una scorta rafforzata. Quando viaggia per impegni di lavoro si affida a una squadra privata di ex agenti di Scotland Yard, pagata di tasca propria. Il Sunday Times a marzo aveva riferito del desiderio del principe di portare la famiglia nella tenuta di Sandringham, ma fonti vicine al sovrano avevano parlato al Daily Mail di «scarsa fiducia ed esperienze amare» legate alle fughe di notizie del «Team Sussex».