Ultime notizie AvvelenamentiCrisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia Meloni
ESTERIDiffamazioneInghilterraONGPrincipe HarryRegno UnitoRoyal Family

Nuovi guai per il principe Harry, la sua ex ong fondata in memoria di Diana lo querela per «diffamazione»

10 Aprile 2026 - 23:40 Anna Clarissa Mendi
embed
principe-harry-denuncia-diffamazione-ong
principe-harry-denuncia-diffamazione-ong
Il duca di Sussex aveva fondato la charity per la lotta alla diffusione dell'Aids nel 2006. La querela nasce da una disputa interna scoppiata una anno fa tra il principe e il consiglio di amministrazione dell'organizzazione

Nuovi guai per il principe Harry e, indirettamente, per la Royal Family. Il secondogenito di re Carlo III e della compianta Lady Diana è stato infatti querelato per «diffamazione» dalla charirty Sentebale, l’associazione benefica per la lotta alla diffusione dell’Aids fra i bambini dell’Africa da lui stesso a suo tempo co-fondata nel ricordo dell’impegno caritativo proprio di sua madre. La denuncia, depositata nelle ultime ore, – scrive il Guardian – è legata a una disputa scoppiata nel 2025 fra il principe e il consiglio di amministrazione della stessa ong. Organizzazione che Harry aveva lasciato un anno fa, dimettendosi dal ruolo di patron assieme al principe ereditario del Lesotho dopo aver rivolto accuse di cattiva gestione al management e alla presidente esecutiva Sophie Chandauka.

Lo strappo con la presidente esecutiva della ong

Quest’ultima aveva reagito negando ogni addebito e contro-accusando il duca di Sussex e i suoi collaboratori di «bullismo». Da qui era scaturita un’indagine amministrativa della Charity Commission britannica, l’organo di vigilanza sulle attività delle associazioni di beneficenza, che nell’aprile dello scorso anno aveva poi archiviato il caso, muovendo rilievi formali a entrambe le parti ma assolvendo tutti dalle accuse sostanziali.

In particolare, erano stati esclusi i sospetti di bullismo o misoginia evocati pubblicamente dalla presidente nei confronti di Harry. Una conclusione che, alla luce della denuncia, non ha però soddisfatto il cda presieduto da Chandauka, il quale si è ora rivolto alla giustizia ordinaria, presentando una causa civile per «diffamazione e danno alla reputazione» nei confronti sia del principe sia di un ex fiduciario e amico di Harry, Mark Dyer.

Il principe Harry respinge le accuse

Harry, tramite un partavoce, ha respinto «categoricamente» le accuse. «In qualità di co-fondatore e membro fondatore del consiglio di amministrazione di Sentebale, respingo categoricamente queste accuse offensive e diffamatorie. È incredibile che i fondi di beneficenza vengano ora utilizzati per intraprendere azioni legali contro le stesse persone che hanno costruito e sostenuto l’organizzazione per quasi due decenni», si legge nella dichiarazione.

Foto copertina: ANSA/ANDY RAIN | Il principe Harry in tribunale di Londra, 21 gennaio 2026

Articoli di ESTERI più letti
1.

La prima petroliera non iraniana attraversa lo Stretto di Hormuz. Israele apre ai colloqui con Beirut. Khamenei: «Non cerchiamo guerra ma non rinunceremo a nostri diritti» – La diretta

2.

Ora Giorgia Meloni è furiosa con Israele e Netanyahu: «Stavolta ha davvero esagerato»

3.

Tutti contro Trump per l’Iran: «Teheran ha vinto, l’America è una tigre di carta»

4.

Caso Epstein, Melania si arrabbia e fa una dichiarazione inaspettata alla Casa Bianca – Il video

5.

«Hormuz è chiuso», la risposta di Teheran dopo i raid di Israele in Libano. La Casa Bianca: «Da sabato negoziati a Islamabad» – La diretta

leggi anche
harry attacca trump afghanistan
ESTERI

Trump sminuisce le truppe Nato in Afghanistan, l’ira del principe Harry: «I soldati britannici meritano rispetto»

Di Ugo Milano
principe harry scorta stalker
ESTERI

Stalker si avvicina per due volte a Harry, il vuoto nella sicurezza del principe: «È volontà di re Carlo. A Taylor Swift ha dato la scorta, a lui no»

Di Alba Romano
re carlo harry
ESTERI

Il principe Harry attacca Buckingham Palace: «La corte vuole sabotare i tentativi di riavvicinamento a mio padre»

Di Alba Romano
principe williams eugene levy kate carlo
ESTERI

Le malattie di Kate e Re Carlo, i dissidi con Harry. Il Principe William si sfoga in tv: «Un anno terribile» – Il video

Di Alba Romano
royal-family-principe-harry-re-carlo-incontro
ESTERI

Royal Family, il principe Harry da re Carlo: il faccia a faccia a Clarence House. «Un passo verso la riconciliazione»

Di Alba Romano