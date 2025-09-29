Il principe Harry attacca Buckingham Palace: «La corte vuole sabotare i tentativi di riavvicinamento a mio padre»

Harry se l'è presa anche con alcune testate britanniche, come il Sun, che avrebbero violato la sua privacy. Secondo il tabloid inglese l'incontro di inizio settembre tra il re e il secondogenito sarebbe stato «freddo e formale»

Il fragile tentativo di riconciliazione tra il principe Harry e re Carlo III è finito al centro di una nuova polemica. Dopo l’incontro avvenuto a Londra a inizio settembre, il duca di Sussex ha accusato figure dell’apparato di corte di voler sabotare i suoi sforzi di riavvicinamento al padre. La ricostruzione è stata respinta da fonti di Buckingham Palace, che si dicono «rattristate e sconcertate» dalle parole del secondogenito del sovrano. Harry e Carlo si sono rivisti a Londra dopo mesi di distanza. Un faccia a faccia di circa un’ora, descritto da fonti vicine al duca come «commovente» e «un passo in più» verso la riconciliazione. Un segnale importante, arrivato anche sullo sfondo della malattia del re, a cui è stato diagnosticato un tumore lo scorso anno. Secondo il tabloid Sun, però, le cose sarebbero andate diversamente. In base a quanto riportato dal giornale, il colloquio sarebbe stato freddo e «puramente formale». Un contrasto che ha irritato Harry, già in contenzioso legale con diverse testate britanniche per intercettazioni illegali e violazioni della privacy.

La reazione del duca di Sussex

Un portavoce del principe ha replicato con fermezza, accusando «uomini in grigio» – espressione usata anni fa anche da Diana, madre di Harry, per riferirsi ai funzionari di corte – di alimentare indiscrezioni tendenziose. Persone interne a Palazzo, secondo la versione del duca di Sussex, che avrebbero interesse a minare la ricostruzione del rapporto tra padre e figlio. Il duca ritiene che siano proprio questi apparati a soffiare sul fuoco della divisione. Ci sarebbero infatti persone che diffondono notizie che ridimensionano l’incontro e lo riducono a un gesto privo di affetto.

Le smentite da Palazzo

Buckingham Palace, senza scendere nel dettaglio, ha fatto sapere tramite fonti di essere «sorpreso e amareggiato» dalle accuse. Un consigliere avrebbe dichiarato al Times che figure di primo piano dello staff reale starebbero al contrario «lavorando dietro le quinte per migliorare un rapporto privato, delicato ma importante all’interno della famiglia». Dietro le quinte, insomma, l’impegno sarebbe volto a ridare stabilità a un legame incrinato, non a spegnerlo.

Lo strappo tra padre e figlio del 2020

Il clima resta però complesso. Dal 2020, anno dell’uscita di Harry e Meghan dalla famiglia reale e del trasferimento in California, i rapporti tra i Sussex e la Corona si sono fatti tesi. L’autobiografia Spare e le interviste televisive hanno aggiunto tensione. Il faccia a faccia con Carlo è stato interpretato come un tentativo di aprire un nuovo capitolo, ma resta il gelo con il fratello maggiore William, erede al trono, che non ha avuto contatti diretti con Harry in occasione del viaggio londinese. Il duca ha lasciato intendere che per lui «il focus deve essere su mio padre».