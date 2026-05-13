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Kate Middleton a Reggio Emilia, il saluto ai bambini in italiano: «Come ti chiami? Io sono Caterina» – Il video

13 Maggio 2026 - 19:59 Alba Romano
La principessa del Galles è in Italia, a Reggio Emilia, per visitare il Centro per la Prima Infanzia della Royal Foundation, la realtà da lei creata nel 2021, per conoscere da vicino quello che nel mondo è celebrato come il «Reggio Emilia Approach». L'incontro con i bambini e la visita alla scuola emiliana
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Centinaia di persone, adulti, ragazzi e soprattutto bambini, si sono riunite oggi, mercoledì 13 maggio, a Reggio Emilia per accogliere Catherine Middleton, principessa del Galles, alla sua prima visita ufficiale all’estero dopo le cure affrontate nel 2024 contro il cancro. Nella piazza Prampolini, accessibile a numero contingentato, la principessa si è intrattenuta con i bambini, chinandosi per parlare con loro in italiano: «Parlo poco italiano… Come ti chiami?». Poi, sorridendo a un piccolo interlocutore, ha aggiunto: «Io sono Caterina».

La visita a Reggio Emilia per il Reggio Approach

Dopo l’incontro con la folla, Kate ha visitato il Centro Internazionale Loris Malaguzzi e successivamente la Scuola Anna Frank, una delle 36 scuole comunali che rappresentano il Reggio Approach, il modello educativo nato in città e conosciuto a livello internazionale. Prima di lasciare la scuola, un bambino ha rotto il protocollo chiedendole: «Puoi venire un’altra volta qui?». La principessa ha risposto senza esitazione, ancora in italiano: «Sì, certo». La giornata si è conclusa con un ultimo momento tra saluti e applausi, in un clima raccolto ma molto partecipato, insieme a bambini, famiglie, educatrici e pedagogiste. Parlando con alcune mamme, Kate ha osservato che studiare il Reggio Approach è importante, ma che «vederlo è meraviglioso».

Video copertina: TIKTOK / TEAMWALESFAMILY

Foto copertina: ANSA/STEFANO ARTIOLI | La principessa Kate a Reggio Emilia, 13 maggio 2026

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