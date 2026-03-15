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Il principe William pubblica uno scatto inedito con Lady Diana nella festa della mamma: «La ricordo ogni giorno» – La foto

15 Marzo 2026 - 18:45 Alba Romano
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william diana foto inedita
william diana foto inedita
L'immagine proviene dalla collezione privata della famiglia e non era mai stata resa pubblica finora

Il principe William ha condiviso una fotografia mai vista prima di sua madre, la principessa Diana. Lo scatto proviene dalla collezione privata della famiglia ed è stato diffuso attraverso i canali social del principe. L’immagine risale è datata 1984 e ritrae Diana insieme al piccolo William, allora di due anni, seduti in un campo di fiori selvatici nei pressi di Highgrove, la residenza di famiglia nel Gloucestershire. Si tratta di una foto rimasta finora inedita, pubblicata nell’anno in cui Diana avrebbe compiuto 65 anni.

La foto e il messaggio di William

william diana foto inedita
Lady Diana e il principe William nel 1984

Come riportato dalla Bbc, la fotografia rappresenta un momento intimo della vita familiare, lontano dall’attenzione mediatica che ha accompagnato la figura della principessa nel corso degli anni. «Ricordo mia madre, oggi e ogni giorno. Penso a tutti coloro che oggi ricordano una persona cara. Buona festa della mamma. W», ha scritto il principe William sui social. Un breve pensiero personale che ha ricevuto numerose reazioni e messaggi di affetto. Diana è morta il 31 agosto 1997, all’età di 36 anni, in seguito a un tragico incidente stradale a Parigi.

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