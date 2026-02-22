Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
Caso Epstein, l’ex principe Andrea sembra in un mondo tutto suo. «Pensa solo a cavalli e auto»

22 Febbraio 2026 - 11:02 Ugo Milano
biografo ex principe andrea arresto epstein
biografo ex principe andrea arresto epstein
L'ultimo periodo dell'ex principe, fratello del re, raccontato dal biografo di Elisabetta e Carlo, Robert Hardman. «Non ha mai menzionato lo scandalo»

Il biografo di Elisabetta e Carlo, Robert Hardman, ha rivelato le impressioni di chi ha a che fare in queste settimane con Andrea Mountbatten-Windsor, ex principe, fratello del re Carlo, indagato per possibile abuso di ufficio e coinvolto nel caso Epstein. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera non ne fa un ritratto roseo. «È molto maleducato. Vive in un altro mondo. Da quando è arrivato non fa che lamentarsi»

«Si lamenta sempre e pensa a dove parcheggiare l’auto»

Lo scandalo non sembra esser nei suoi pensieri. «Non ha mai menzionato lo scandalo, sembra più preoccupato da dove sistemare i suoi cavalli o parcheggiare l’auto. Considerando che è Carlo a pagare, potrebbe mostrare un po’ di gratitudine. Tutt’altro», sottolinea Hardman. Giovedì l’ex principe è stato fermato e rilasciato da Scotland Yard. Le sue abitazioni sono state perquisite. Mentre l’ex moglie Sarah Ferguson svanisce nel nulla i reali prendono le distanze e promettono chiarezza. Una strategia che punta anche alla rimozione di Andrea dalla linea di successione al trono, che dovrà esser ratificata dai 15 paesi del Commonwealth. Non una strada facile.

