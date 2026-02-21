Caso Epstein, dopo lo scandalo di Andrea l’ex moglie Sarah Ferguson svanisce nel nulla: «Non sta bene e pensa che tutti la cerchino»

Mentre il Regno Unito si prepara a discutere la legge per espellere l'ex principe, lei si è trincerata nel silenzio e non si sa dove sia

Il silenzio di Sarah Ferguson è diventato assordante. Mentre il Regno Unito si prepara a discutere la legge per espellere l’ex principe Andrea dalla linea di successione al trono, la donna che per trent’anni gli è rimasta accanto come un’ombra fedele sembra essere svanita nel nulla. Travolta dall’arresto dell’ex marito e dai nuovi dettagli emersi dagli Epstein files, l’ex duchessa di York è passata dalle navate della cattedrale di Westminster a una fuga verso il Golfo, inseguita dai debiti e dal discredito.

L’ultima apparizione

L’ultima apparizione pubblica di Sarah risale ai funerali della duchessa di Kent, lo scorso settembre. Da allora, solo un avvistamento fugace mentre lasciava il Royal Lodge, la sontuosa dimora di Windsor che ha condiviso con Andrea per anni nonostante il divorzio del 1996. Oggi, quella rete di contatti con Jeffrey Epstein che ha distrutto la carriera del principe sembra aver coinvolto anche lei. Dalle mail divulgate emerge che l’allora duchessa chiese consiglio proprio al finanziere pedofilo per risanare le sue croniche difficoltà finanziarie.

«Pensa che tutti la cerchino»

Il risultato è un disastro economico e d’immagine. Secondo quanto riferito dalla Bbc, Sarah è stata costretta a chiudere le sue sei società. Il suo brand è oggi considerato «negativo». «Non sta bene e pensa che tutti la cerchino», rivelano fonti al Daily Mail, aggiungendo che l’ex duchessa starebbe cercando un modo per tornare a guadagnare.