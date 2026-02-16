«Volteggiava sul pavimento»: da dove nasce la frase su Rula Jebreal nei file Epstein

Dall'inglese «Spinning on the floor» alla pioggia di post sui social: ecco come una traduzione ha alimentato il caso

Circola lo screenshot di un articolo con un titolo allusivo e una frase tra virgolette: «Epstein, quando Rula Jebreal “volteggiava sul pavimento”». L’immagine, accompagnata da commenti e interpretazioni sui social, viene letta da diversi utenti come la prova di una presenza della giornalista ai festini del finanziere pedofilo citata negli Epstein Files. Ma è davvero ciò che emerge dai documenti?

Nei commenti che accompagnano la condivisione dello screenshot, la frase viene riformulata e caricata di ulteriori significati come nel seguente post di esempio:

In un altro post, il messaggio sottinteso è che la semplice presenza del nome nei cosiddetti Epstein files costituirebbe una prova di colpevolezza o di comportamento inadeguato:

NULLA DA FARE: PIÙ URLANO E SONO ARROGANTI, PIÙ HANNO IL CULO SPORCO E SANNO CHE SONO AL CAPOLINEA e siamo SOLO all’INIZIO, ricordatevelo.

Ripeto: non incazzatevi con noi che le riportiamo, ste notizie: VENGONO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA PIÙ GRANDE DEMOCRAZIA DEL MONDO.