«Volteggiava sul pavimento»: da dove nasce la frase su Rula Jebreal nei file Epstein
Circola lo screenshot di un articolo con un titolo allusivo e una frase tra virgolette: «Epstein, quando Rula Jebreal “volteggiava sul pavimento”». L’immagine, accompagnata da commenti e interpretazioni sui social, viene letta da diversi utenti come la prova di una presenza della giornalista ai festini del finanziere pedofilo citata negli Epstein Files. Ma è davvero ciò che emerge dai documenti?
Per chi ha fretta
- Il virgolettato “esiste” (ma va spiegato) e arriva da un articolo mondano riportato in una mail inviata a Epstein.
- Il virgolettato «volteggiava sul pavimento» deriva dall’inglese «Spinning on the floor», espressione che nel contesto indica semplicemente ballare sulla pista (dance floor), non una scena ambigua.
- Nei file, il nome di Jebreal compare soprattutto in inviti, liste e riferimenti indiretti legati a eventi, ma non è presente alcuna prova di incontri diretti o indiretti con Epstein.
- La conta delle “24 citazioni” non equivale a una frequentazione o a un collegamento documentato.
Analisi
Nei commenti che accompagnano la condivisione dello screenshot, la frase viene riformulata e caricata di ulteriori significati come nel seguente post di esempio:
“Le piaceva molto rotolare sul pavimento” […] Nelle mail del finanziere si legge di una Rula che “rotolava e volteggiava sul pavimento” insieme al compagno dell’epoca. Un’immagine idilliaca che oggi stona parecchio con il tono da inquisitrice che ha tenuto finora.
In un altro post, il messaggio sottinteso è che la semplice presenza del nome nei cosiddetti Epstein files costituirebbe una prova di colpevolezza o di comportamento inadeguato:
NULLA DA FARE: PIÙ URLANO E SONO ARROGANTI, PIÙ HANNO IL CULO SPORCO E SANNO CHE SONO AL CAPOLINEA e siamo SOLO all’INIZIO, ricordatevelo.
Ripeto: non incazzatevi con noi che le riportiamo, ste notizie: VENGONO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA PIÙ GRANDE DEMOCRAZIA DEL MONDO.
Da dove nasce la frase «volteggiava sul pavimento»
La frase ripresa nello screenshot non nasce da un verbale giudiziario né da un resoconto di una festa organizzata da Epstein. Compare in un articolo mondano intitolato “Postcard From St. Barths“, pubblicato all’epoca sull’Huffington Post (archiviato qui) e successivamente inoltrato via email a Jeffrey Epstein il 5 gennaio 2011 dalla PR Peggy Siegal.
Nel testo originale in inglese si legge «Spinning on the floor were Rula Jebreal and Julian Schnabel». Ecco il paragrafo completo:
At Dasha and Roman’s orchid filled tent, Will.I.Am and DJ Jus Ske spun pulsating music till dawn for the famous and more famous. Dancing up a storm on the stage with Fergie were Dasha, Demi and Ashton, Salma Hayek, Wendi Murdoch and George Lucas. Spinning on the floor were Rula Jebreal and Julian Schnabel, Stephanie Seymour and Peter Brant, Ellen Degeneres and Portia de Rossi, David Geffen, Lorne Michaels, Larry Gagosian, Russell Simmons, Bob Colacello, Patrick Demarchelier, Shirin and Frederic Fekkai, Susan and John Hess, Sony’s Rob Weinsenthal, art collector Tico Mugrabi, columnist Derek Blasberg and candle queen Marjorie Gubelmann.
Il contesto è una festa di Capodanno del 31 dicembre 2010 organizzata dal miliardario Roman Abramovich nella sua residenza a St. Barths. L’articolo descrive due gruppi di invitati, chi ballava “on the stage” con la cantante Fergie e chi ballava “on the floor”, cioè nella pista da ballo.
La traduzione letterale «volteggiava sul pavimento», isolata dal contesto, può risultare ambigua in italiano, ma l’originale descrive semplicemente una scena di ballo durante un evento mondano organizzato da terzi. L’email, invece, chiarisce che Epstein ricevette quell’articolo dell’Huffington Post, il quale non dimostra la presenza del finanziere pedofilo alla festa né un incontro documentato con Jebreal.
I 24 file dove compare il nome di Rula Jebreal
Il nome della giornalista compare in 24 documenti resi pubblici. Dall’analisi delle carte emerge che si tratta principalmente di email inviate a Epstein da terzi in cui viene citata Jebreal insieme a molti altri personaggi noti, con inviti a proiezioni o cene legate al film “Miral”, diretto dall’allora compagno Julian Schnabel. Informazioni che non equivalgono automaticamente a una frequentazione personale né a un coinvolgimento di Rula Jebreal nelle attività di Epstein.
Conclusioni
Il virgolettato «volteggiava sul pavimento» deriva dall’inglese «Spinning on the floor» ed è una traduzione letterale che, isolata dal contesto, può risultare fuorviante, come dimostrato dagli esempi delle condivisioni. Nel testo originale, proveniente da un articolo dell’Huff Post, indica semplicemente che si stava ballando sulla pista durante una festa organizzata da terzi.
