Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
ESTERICarcereEpstein fileInchiestePrincipe AndreaRegno UnitoVideoViolenza sessualeViolenza sulle donne

Le accuse di Virginia Giuffre all’ex principe Andrea: «Mi ha offerto da bere e poi mi ha violentata. Dovrebbe andare in galera» – Il video

19 Febbraio 2026 - 13:31 Ugo Milano
embed
Le parole della donna, morta suicida nel 2025, su La7. E oggi la sua famiglia commenta: «Andrea non è mai stato un principe»

«Lui si deve scusare con me e dovrebbe andare in galera». Parlava così nel 2020 Virginia Giuffre, ospite di Non è l’arena su La7. Giuffre – che si è tolta la vita nell’aprile del 2025 a 41 anni – è stata una delle vittime più eminenti di Jeffrey Epstein e ha anche affermato di essere stata vittima di tratta sessuale per l’ex principe Andrea, arrestato oggi in Inghilterra. «È andato al bar per prendere da bere per entrambi, poi mi ha violentato nella casa londinese di Ghislaine Maxwell. È colpevole e deve risponderne», ha denunciato Giuffre ai microfoni del programma condotto da Giletti.

La famiglia di Virginia Giuffre: «Andrea non è mai stato un principe»

«Finalmente, oggi i nostri cuori spezzati sono stati sollevati dalla notizia che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno la famiglia reale», ha dichiarato, in una nota, la famiglia di Virginia Giuffre dopo l’arresto dell’ex principe. «A nome di nostra sorella, esprimiamo la nostra gratitudine alla polizia della valle del Tamigi del Regno Unito per le indagini e l’arresto di Andrew Mountbatten-Windsor. Non è mai stato un principe. Per tutte le sopravvissute nel mondo, Virginia ha fatto questo per voi».

Foto copertina: EPA/Alba Vigaray | Virginia Roberts Giuffre in una foto del 2019

Video copertina: LA7/Non è l’arena

Articoli di ESTERI più letti
1.

La Germania vuole superare la giornata di lavoro da otto ore

2.

Crans-Montana, l’addetto alla sicurezza del Constellation e l’ordine di Jessica Moretti: «Perché le porte di sicurezza dovevano restare chiuse»

3.

Jeffrey Epstein in Sardegna e i contatti con Briatore: «Ma non è mai venuto al Billionaire»

4.

Mattarella «fatto a pezzi» al Parlamento iraniano, Tajani convoca l’ambasciatore di Teheran: «Atto ostile contro l’Italia»

5.

Quentin Deranque pestato a morte fuori dall’università, fermato l’assistente di un deputato di Mélenchon. Bardella: «Assassini»

leggi anche
biografo ex principe andrea arresto epstein
ESTERI

Il biografo dell’ex principe Andrea: «Non si è pentito del rapporto con Epstein. Re Carlo sapeva tutto». L’assenza di rimorso e il rischio di fuga

Di Alba Romano
Il principe Andrea e Re Carlo
ESTERI

Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea: ha condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo. Re Carlo: «La giustizia faccia il suo corso»

Di Cecilia Dardana
FACT-CHECKING

«Volteggiava sul pavimento»: da dove nasce la frase su Rula Jebreal nei file Epstein

Di David Puente
FACT-CHECKING

La foto di Mark Zuckerberg sull’isola di Epstein mentre mangia sushi? Generata con l’AI

Di David Puente