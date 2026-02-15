La foto di Mark Zuckerberg sull’isola di Epstein mentre mangia sushi? Generata con l’AI

L'immagine proviene da un noto account X che diffonde immagini false

Secondo diversi utenti, sarebbe emerso uno scatto molto particolare e compromettente tra i documenti e i materiali legati al caso Epstein. Nell’immagine vediamo Mark Zuckerberg e il finanziere pedofilo mentre mangiano da un vassoio di sushi, appoggiato sul corpo di una donna, seduti a tavola sulla nota isola privata. A diffonderla è stato un account X che in passato aveva generato e condiviso altre foto false, come nel caso della madre del sindaco di New York Mamdani insieme a Epstein.

Per chi ha fretta

La foto non proviene dagli Epstein Files.

È stata generata tramite Gemini.

Il tool Google SynthID rileva la marcatura digitale tipica dei contenuti generati dall’AI di Google.

L’immagine è firmata con il watermark “DFF”, appartenente a un noto diffusore di immagini generate con l’AI su X.

Analisi

Tra i post che condividono l’immagine su Facebook, qualcuno pone una domanda sull’eventuale presenza di un qualche «tipo di malattia»:

Che tipo di malattia è questa? dottor. Francesco *** #deviazionimentali

Nota: la scritta “FAKE AI-generated” l’abbiamo aggiunta noi nello screenshot e in quelli successivi.

L’analisi di SynthID

L’immagine risulta generata tramite Gemini, il modello di Intelligenza artificiale di Google. L’analisi effettuata con il tool di identificazione Google SynthID evidenzia la presenza della marcatura digitale inserita automaticamente nei contenuti creati con gli strumenti AI dell’azienda.

L’origine della foto falsa

In altro a destra dell’immagine falsa è presente la firma dall’account X DumbFckFinder (DFF), che nella propria descrizione dichiara di diffondere “meme satirici”.

L’autore ha pubblicato il contenuto su X il 4 febbraio 2026 scrivendo «Chi ha fame?» («Who’s hungry»). Il post segue uno precedente del 3 febbraio, con una scena simile, accompagnata dalla frase «Chi diavolo era il fotografo dietro tutte queste immagini folli che vengono rilasciate?» (“«Who the hell was the photographer behind all these insane images being released?»).

Conclusioni

La foto che ritrae Jeffrey Epstein e Mark Zuckerberg mentre mangiano sushi sul corpo di una donna non proviene dagli Epstein Files. Si tratta di un’immagine generata con l’Intelligenza artificiale.

