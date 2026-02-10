Le immagini di Epstein vivo in Israele sono generate con l’AI

Nell'immagine è presente il logo di Gemini

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui, qui e qui) mostrano immagini che immortalerebbero Jeffrey Epstein ancora vivo e con una folta chioma e barba bianca. Secondo alcune di queste narrazioni in questo momento si troverebbe in Israele. Nondimeno, da una attenta analisi è possibile accertare che si tratta di foto realizzate con l’Intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta:

Le immagini non ritraggono Epstein con una folta capigliatura e barba bianca.

Le immagini in oggetto sono state realizzate con l’IA.

Le scritte nei cartelli stradali risultano errate.

Nelle immagini complete è presente il watermark di Gemini.

Analisi

Le immagini condivise sono le seguenti:

Immagini realizzate con Intelligenza artificiale

Come spiega nella sua analisi l’associazione Israel Advocacy Movement, su X.com, in una di queste immagini sono visibili delle chiare anomalie nel cartello stradale che confermerebbe la presenza di un Epstein redivivo in a Tel Aviv.

Questo non è Epstein in Israele… è chiaramente AI. Il segnale stradale è assolutamente incomprensibile e recita: Ebraico: Chor Lon (חור לון)

Ebraico!: Ch’ach Tiyok (כעך טיות)

Inglese: Tel Aviv Si dovrebbe leggere: Ebraico: תל אביב

Arabo!: تل أبيب

Inglese: Tel Aviv

This is not Epstein in Israel… it is clearly AI.



The street sign is absolute gibberish it reads:



Hebrew: Chor Lon (חור לון)

Hebrew!: Ch'ach Tiyok (כעך טיות)

English: Tel Aviv



It would read:



Hebrew: תל אביב

Arabic!: تل أبيب

English: Tel Aviv https://t.co/hMUUp3mjOp pic.twitter.com/icETJFp51C — Israel Advocacy Movement (@israel_advocacy) February 5, 2026

Se questo non dovesse bastare, facciamo notare che l’autore dell’immagine forse non si è accorto della presenza del logo di Gemini (l’IA sviluppata da Google) nell’angolo in basso a destra:

Un’altra immagine dove il presunto Epstein si presenta con un outfit più “trasandato” è facilmente riconoscibile come molto probabilmente positiva all’uso di una IA dal detector online ZeroGPT. Attenzione perché questi strumenti possono dare ancora dei falsi negativi.

Conclusioni

Le immagini di Epstein redivivo in Israele sono state prodotte mediante l’uso di una Intelligenza artificiale.

