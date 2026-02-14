Questa foto non mostra Obama a pranzo con Epstein

I post sostengono che abbiano girato insieme un programma televisivo, ma è tutto falso

Diverse condivisioni Facebook riportano una foto dove si vedrebbe l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, assieme a un presunto Jeffrey Epstein a pranzo durante uno speciale televisivo. Non è la prima volta che lo scatto viene condiviso sui social con questa narrazione, che di fatto non ha nulla a che fare con il finanziere pedofilo.

Per chi ha fretta:

La persona seduta davanti a Obama era lo chef Bourdain.

Analisi

Le condivisioni in oggetto riportano la seguente didascalia:

È pazzesco come Trump venga criticato per essere vagamente collegato a Epstein quando Obama ha fatto uno speciale televisivo con lui dieci anni fa e a nessuno importa.

Chi è realmente l’uomo seduto di fronte a Obama

Come se non bastassero le immagini con Epstein generate mediante Intelligenza artificiale, ad esse si aggiungono foto autentiche di presunti sosia immortalati assieme a personaggi famosi. In questo caso con una banale ricerca per immagini è possibile dare il giusto contesto all’immagine. Chi siede davanti a Obama è infatti il cuoco era lo scrittore Anthony Bourdain, scomparso nel 2018. La scena proviene da un programma televisivo del 2016 intitolato Parts Unknown.

Conclusioni

Abbiamo visto che la foto in oggetto è tratta realmente da una trasmissione televisiva, ma l’uomo seduto di fronte a Obama non è Epstein, bensì chef Bourdain.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.