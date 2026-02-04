Le foto fake della madre di Mamdani insieme a Epstein

Le foto della madre di Mamdani non fanno parte degli Epstein files, infatti sono generate con IA da un autore di meme satirici

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) suggeriscono che la madre del sindaco di New York Zohran Mamdani fosse in qualche modo complice – o che avesse una relazione – con Jeffrey Epstein, il miliardario condannato per abusi sessuali e traffico di minori. La madre di Mamdani, la regista Mira Nair, citata negli Epstein files, sarebbe stata immortalata in diverse foto con in braccio il piccolo Zohran, assieme a Epstein, la compagna e complice Ghislaine Maxwell, Bill Clinton, Bill Gates e Jeff Bezos. Il re dei complottisti americani, Alex Jones, sostiene addirittura che Mamdani possa essere figlio illegittimo di Epstein.

Per chi ha fretta:

Il contesto degli Epstein files in cui si cita la madre di Mamdani non fa presagire alcuna complicità coi crimini della coppia Epstein e Maxwell.

Non risultano altre indiscrezioni che suggeriscono il contrario.

Le foto in oggetto sono generate con Intelligenza artificiale.

Analisi

Le condivisioni in oggetto riportano le seguenti didascalie:

La madre dell’attuale sindaco di New York (nelle foto d’epoca con il bambino in braccio e ad eventi mondani) viene citata negli Epstein files, la donna, regista cinematografica, dal 1981 all’89 è stata sposata con un certo Mitch Epstein, fotografo. Secondo Grok non c’è parentela, sarà un caso.

La madre dell’attuale sindaco di New York (nelle foto d’epoca con il bambino in braccio e ad eventi mondani) viene citata negli Epstein Files, la donna, regista cinematografica, dal 1981all’89 è stata sposata con un certo Mitch Epstein, fotografo. Secondo Grok non c’è parentela, sarà un caso.

Indovinate chi è il ragazzino? Il neo eletto sindaco di NY, circondato da personaggi nel giro di Epstein…

Perché la madre di Mamdani è citata negli Epstein files?

Se cercate “Mira Nair” nella pagina dedicata agli Epstein Files del Dipartimento della giustizia statunitense, troverete diversi documenti, dove si capisce che il contesto è quello di una festa per la presentazione del film della regista, Amelia, tenutasi nel 2009. Non ci sono riferimenti a illeciti.

Fa specie che il documento più citato sia anche il primo che compare facendo la ricerca. Non è altro che la mail della PR di Epstein, Peggy Siegal, dove si citano gli invitati al party:

Just left Ghislaine’s townhouse…after party for film. Bill Clinton and Jeff Bezos were there…Jean Pigoni, director Mira Nair….etc. Film received tepid reaction although women like it much more…Hillary Swank and Gen: at stupid party in Bloomingdales cheap spomvear depanment….very weird. Studio went for free party from store and windows for a month…. Going to be in Wall Street 2 tomorrow ….more to come. xoxo Peg

Le foto usate per diffondere queste condivisioni sono tutte create con IA. Lo spiega molto bene nella sua analisi il collega Shayan Sardarizadeh, fact-checker della BBC. L’autore è l’account DumbFckFinder (DFF), che non fa mistero di essere un autore di meme satirici.

A genuine email in the newly released Epstein files reveals Mira Nair, Zohran Mamdani's mum, attended a party at Ghislaine Maxwell's house in 2009 for her film Amelia alongside Jeff Bezos and Bill Clinton.



A parody X account called "DumbFckFinder" creates an AI-generated image… https://t.co/hCWSNRqYX2 pic.twitter.com/NF2ACoInkv — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) February 1, 2026

Per realizzare le immagini sono state utilizzare le IA di Grok e di Google.

An email in the newly released Epstein files reveals Mira Nair, Mamdani's mum, attended a party at Ghislaine Maxwell's house for her 2009 film Amelia along with Bezos and Clinton.



But a simple SynthID check reveals all these images are fake and were created using Google AI. https://t.co/JX6x4PEwhB — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) February 1, 2026

Conclusioni

Abbiamo visto che le foto in oggetto sono dei meme satirici generati con l’IA. Per quanto la madre di Mamdani venga effettivamente menzionata negli Epstein files, questo non significa che fosse sua complice in attività illecite. Infatti le fonti non dimostrano questo. La voce secondo cui la donna avesse avuto una relazione con Epstein da cui sarebbe nato il futuro sindaco di New York è totalmente campata in aria.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.