Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica 3 milioni di nuove carte sul caso Epstein

Alcune parti sono state oscurate «per proteggere le vittime»

Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato nuovi documenti sul caso Jeffrey Epstein. Ad annunciarlo il viceministro Todd Blanche che parla di 3 milioni di pagine pubblicate nella giornata di oggi, inclusi 2.000 video. Alcune carte sul finanziere pedofilo morto suicida nel 2019, sono state oscurate «per proteggere le vittime». Tra questi ci sarebbero foto esplicite con i volti delle ragazze finite nella sua tratta.

Si tratta dei file che non furono pubblicati a dicembre

I file, pubblicati sul sito web del dipartimento, includono parte dei diversi milioni di pagine di documenti che, secondo quanto affermato dai funzionari, erano stati inizialmente omessi. La divulgazione è stata possibile grazie all’Epstein Files Transparency Act, la legge emanata dopo mesi di pressioni pubbliche e politiche che impone al governo di rendere pubblici i documenti relativi al defunto finanziere e alla sua confidente ed ex compagna, Ghislaine Maxwell, ora detenuta. Il dipartimento di Giustizia ha incaricato centinaia di avvocati per esaminare i documenti e determinare quali parti dovessero essere oscurate per privacy e anonimato sulle vittime di abusi sessuali. Ora i file analizzati salgono a 5,2 milioni, incluse le copie.

Ghislaine Maxwell: «29 uomini vicini a Epstein hanno fatto accordi con il Dipartimento di Giustizia Usa per evitare il processo»

Secondo quanto riporta la Voce di New York Ghislaine Maxwell ha affermato nei documenti depositati in tribunale 29 uomini associati a Jeffrey Epstein hanno raggiunto «accordi segreti» con il Dipartimento di Giustizia per non essere processati. La dichiarazione è presente in una petizione di habeas corpus presentata il 17 dicembre dagli avvocati della donna, per annullare la sua condanna penale.