«Difensore dei pedofili»: e Trump mostra il dito medio all’operaio Ford – Il video

È successo durante una visita del presidente agli stabilimenti Ford

Donald Trump ha mostrato il dito medio e ha mandato a quel paese un operaio della Ford che lo ha chiamato «protettore di pedofili» in relazione agli Epstein Files. È successo ieri, martedì 13 dicembre, durante una visita del presidente degli Stati Uniti agli stabilimenti dell’azienda a Detroit. Il filmato è stato pubblicato da Tmz. TheDonald, racconta il portale Usa, stava visitando lo stabilimento Ford F-150 al Detroit Economic Club prima di tenere un discorso. Durante il percorso qualcuno ha iniziato a urlare contro di lui. È difficile decifrare l’intera frase, ma si sente distintamente che l’operaio lo definisce “protettore dei pedofili”.

In vero stile presidenziale, Trump risponde urlando al tizio… dicendo piuttosto chiaramente “Vaffanculo”. Poi gli mostra il dito medio. La Casa Bianca ha successivamente spiegato alla Cnn che «un individuo squilibrato ha urlato imprecazioni in preda a una crisi di rabbia e il presidente ha dato una risposta appropriata e inequivocabile». Un portavoce di Ford ha dichiarato a TMZ: «Abbiamo avuto un evento fantastico oggi e siamo orgogliosi di come i nostri dipendenti hanno rappresentato Ford. Abbiamo visto il video a cui ti riferisci. Uno dei nostri valori fondamentali è il rispetto e non tolleriamo che nessuno dica cose inappropriate del genere all’interno delle nostre strutture. Quando ciò accade, abbiamo una procedura per gestirlo, ma non entriamo in questioni specifiche relative al personale».