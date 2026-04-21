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«Meloni? Fascista pu*****», raffica di insulti in italiano dal fedelissimo di Putin: l’accusa di «tradimento» sulla tv russa – Il video

21 Aprile 2026 - 17:30 Anna Clarissa Mendi
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Vladimir Solovyev attacca la premier con epiteti violenti in tv: «Idiota patentata, una cattiva donnuccia. Ha tradito Trump»

Rischia di provocare un nuovo caso diplomatico tra Russia e Italia l’ultima uscita di Vladimir Solovyev, tra i principali volti della propaganda televisiva di Mosca. Nel corso del programma Polnyj Kontakt (Full Contact), il conduttore vicino a Vladimir Putin ha attaccato duramente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, definendola «fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia» e apostrofandola come “P****Meloni“. «Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà», ha concluso. A quanto si apprende, la Farnesina
convocherà l’ambasciatore russo a Roma.

Le relazioni (già tese) tra Roma e Mosca

Le relazioni tra Mosca e Roma sono già da tempo tese, soprattutto per il sostegno italiano all’Ucraina. Una posizione ribadita anche di recente durante la visita del presidente Volodymyr Zelensky, accolto sia a Palazzo Chigi sia al Quirinale. In quell’occasione, i due Paesi hanno anche siglato un accordo per la produzione congiunta di droni.

Gli attacchi all’Italia

Non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi anni, esponenti russi hanno più volte preso di mira le istituzioni italiane con toni duri. In particolare, la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha attaccato in diverse occasioni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Foto copertina: X / Spezzone video Vladimir Solovyev

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