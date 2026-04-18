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Apre il fuoco e si barrica in un supermercato a Kiev, Zelensky: «Almeno 5 morti e 10 feriti». L’attentatore è stato ucciso dalla polizia

18 Aprile 2026 - 18:47 Alba Romano
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Secondo le autorità, un uomo di circa 60 anni avrebbe aperto il fuoco contro la folla nella zona sud della capitale, per poi rifugiarsi in un negozio e prendere alcuni ostaggi, tra cui una guardia giurata. Il leader ucraino: «L'indagine sarà breve»

A Kiev un uomo ha aperto il fuoco contro la folla per poi barricarsi in un supermercato. L’attentatore è stato ucciso dalle forze di polizia durante un tentativo di arresto. Il bilancio, confermato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, è di almeno cinque morti e dieci feriti. «Il Ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko ha appena comunicato che l’attentatore di Kiev, che ha aperto il fuoco sui civili, è stato neutralizzato. Sono in corso accertamenti sull’accaduto. Al momento, sono confermate cinque vittime», si legge. Il presidente ha, inoltre, espresso le sue condoglianze alle famiglie e ha aggiunto che dieci persone sono ricoverate in ospedale con ferite e traumi, mentre quattro ostaggi sono stati liberati, auspicando «un’indagine rapida».

La ricostruzione

Secondo le autorità ucraine, l’uomo – descritto come un sessantenne la cui identità non è stata resa nota – avrebbe inizialmente sparato nella zona di Demiivka, nel distretto di Holosiivskyi, a sud della capitale. Successivamente si sarebbe rifugiato in un negozio, dove avrebbe preso alcuni ostaggi, tra cui una guardia giurata. L’area è stata subito isolata dalla polizia. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha riferito che tra i feriti c’è anche una bambina e che tutte le persone coinvolte sono state ricoverate. In seguito, il ministro dell’Interno ha confermato che l’uomo è stato ucciso durante l’intervento delle forze di sicurezza.

Foto copertina: X / POPULAR FRONT

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