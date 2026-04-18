Apre il fuoco e si barrica in un supermercato a Kiev, Zelensky: «Almeno 5 morti e 10 feriti». L’attentatore è stato ucciso dalla polizia

Secondo le autorità, un uomo di circa 60 anni avrebbe aperto il fuoco contro la folla nella zona sud della capitale, per poi rifugiarsi in un negozio e prendere alcuni ostaggi, tra cui una guardia giurata. Il leader ucraino: «L'indagine sarà breve»

A Kiev un uomo ha aperto il fuoco contro la folla per poi barricarsi in un supermercato. L’attentatore è stato ucciso dalle forze di polizia durante un tentativo di arresto. Il bilancio, confermato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, è di almeno cinque morti e dieci feriti. «Il Ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko ha appena comunicato che l’attentatore di Kiev, che ha aperto il fuoco sui civili, è stato neutralizzato. Sono in corso accertamenti sull’accaduto. Al momento, sono confermate cinque vittime», si legge. Il presidente ha, inoltre, espresso le sue condoglianze alle famiglie e ha aggiunto che dieci persone sono ricoverate in ospedale con ferite e traumi, mentre quattro ostaggi sono stati liberati, auspicando «un’indagine rapida».

La ricostruzione

Secondo le autorità ucraine, l’uomo – descritto come un sessantenne la cui identità non è stata resa nota – avrebbe inizialmente sparato nella zona di Demiivka, nel distretto di Holosiivskyi, a sud della capitale. Successivamente si sarebbe rifugiato in un negozio, dove avrebbe preso alcuni ostaggi, tra cui una guardia giurata. L’area è stata subito isolata dalla polizia. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha riferito che tra i feriti c’è anche una bambina e che tutte le persone coinvolte sono state ricoverate. In seguito, il ministro dell’Interno ha confermato che l’uomo è stato ucciso durante l’intervento delle forze di sicurezza.

Foto copertina: X / POPULAR FRONT