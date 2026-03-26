Litiga con la bandante e parte il colpo di pistola, la reazione del 92enne a Milano: lei è grave. Il precedente del bar distrutto

Nell'appartamento per terra, gli inquirenti hanno trovato anche un coltello. Appena sei anni fa, l'anziano era stato condannato perché aveva ordinato di dare fuoco a un bar per vendetta

Un uomo di 92 anni ha esploso un colpo di pistola contro la sua badante di 46 anni, di origini romene, nell’appartamento in cui vivono in viale Faenza, quartiere Barona di Milano. La donna è stata colpita all’addome e soccorsa dai medici di Areu, quindi trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’Humanitas di Rozzano, dove si trovava in sala operatoria. Le condizioni sono gravi ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. L’anziano, identificato come Giulio S., è stato bloccato dagli agenti delle Volanti.

La lite in casa, il coltello e la pistola

A indagare sull’episodio sono gli investigatori della polizia. Stando a quanto ricostruito finora, secondo Repubblica, tra i due sarebbe scoppiata una lite culminata nel colpo di pistola. Nell’appartamento è stato sequestrato anche un coltello, trovato sul pavimento. L’anziano avrebbe dichiarato agli agenti di aver ottenuto l’arma da un conoscente di Corsico. La posizione dell’uomo è ora al vaglio degli inquirenti.

La vendetta contro un bar dopo una lite

Non è la prima volta che Giulio S. finisce nei guai con la giustizia. Sei anni fa l’uomo era stato condannato come mandante di un incendio che aveva distrutto un bar di Stresa, sul lago Maggiore, dove possedeva una seconda casa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dell’epoca, si era trattato di una vendetta maturata dopo una lite con i titolari del locale, che lo avevano ripreso per aver risposto in modo sgarbato a un venditore di rose.