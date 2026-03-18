Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoReferendum
ATTUALITÀAutostradeBolognaModenaPoliziaRapineSparatorie

Sventato assalto a un portavalori sulla Autostrada del Sole, nel modenese. Ferito un poliziotto

18 Marzo 2026 - 19:50 Stefania Carboni
embed
assalto portavalori
assalto portavalori
Durante il blitz, con l'ausilio del Nocs c'è stato uno scontro a fuoco

La polizia ha sventato un assalto a un portavalori sull’Autostrada del Sole fra Bologna e Modena. Con una vasta operazione di polizia nella zona industriale di Vignola (Modena), alla quale hanno partecipato anche i Nocs e un elicottero, è rimasto lievemente ferito un poliziotto. Sono 12 i fermati che stavano progettando l’assalto, individuati nella loro base operativa. 

(in aggiornamento)

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Dalle spiagge di Bali ai boschi di Palmoli: la vera (e complessa) storia della “famiglia nel bosco”

2.

Ragazzo di 16 anni violentato in metro a Roma mentre va a scuola, arrestato un 60enne: «Approfittava del vagone affollato»

3.

Trapianti di organi fuori dai protocolli e rapporti «deteriorati», la Regione ricostruisce il caos al Monaldi: «Ora ripensiamo tutto il sistema»

4.

Passeggiate con il cane in campagna, in Gran Bretagna arrivano multe più salate per chi disturba gli animali

5.

Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Open: «Nathan e Catherine devastati dal dolore. Il distacco dei bambini è stato un errore»

leggi anche
rita de crescenzo famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

Rita De Crescenzo e la visita a Palmoli dalla famiglia nel bosco: tra strette di mano al sindaco ai TikTok con Al Bano – Il video

Di Stefania Carboni
Famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

«Perché la famiglia nel bosco può già tornare unita», le accuse nel ricorso ai servizi sociali: «La madre trattata come una donna difettosa». Lei scrive ai giudici

Di Giovanni Ruggiero
Auto polizia
ATTUALITÀ

Uccide la moglie a coltellate e poi tenta il suicidio, fermato dalla polizia a Bergamo: le liti prima del femminicidio di una 42enne

Di Giovanni Ruggiero