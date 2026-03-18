Sventato assalto a un portavalori sulla Autostrada del Sole, nel modenese. Ferito un poliziotto

Durante il blitz, con l'ausilio del Nocs c'è stato uno scontro a fuoco

La polizia ha sventato un assalto a un portavalori sull’Autostrada del Sole fra Bologna e Modena. Con una vasta operazione di polizia nella zona industriale di Vignola (Modena), alla quale hanno partecipato anche i Nocs e un elicottero, è rimasto lievemente ferito un poliziotto. Sono 12 i fermati che stavano progettando l’assalto, individuati nella loro base operativa.

(in aggiornamento)