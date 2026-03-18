Uccide la moglie a coltellate e poi tenta il suicidio, fermato dalla polizia a Bergamo: le liti prima del femminicidio di una 42enne

Negli ultimi giorni la coppia avrebbe avuto diverse liti, secondo quanto emerso dalle prime indagini. Ma non risultano denunce pregresse

Una donna di 42 anni è stata uccisa a coltellate dal marito nella tarda mattinata di oggi, 18 marzo, in un’abitazione di via Pescaria a Bergamo, non lontano dallo stadio. Dopo aver colpito la moglie, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita senza riuscirci. È stato fermato dagli agenti e portato in questura. La coppia, italiana, avrebbe almeno una figlia.

Le liti nei giorni scorsi

Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile, coordinata dal pm Antonio Mele, che è arrivato sul posto per il sopralluogo. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell’omicidio e i rapporti tra i coniugi nei giorni precedenti alla tragedia. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine dell’ennesima lite nella coppia. Secondo quanto emerso finora, nei giorni scorsi sono state diverse le occasioni di scontro tra l’uomo e la donna, ma al momento non risultano denunce pregresse.

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