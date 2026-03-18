Rita De Crescenzo e la visita a Palmoli dalla famiglia nel bosco: tra strette di mano al sindaco ai TikTok con Al Bano – Il video

La tiktoker nel paesino abruzzese per offrire sostegno ai genitori Nathan e Catherine

Lo aveva promesso e lo ha fatto: Rita De Crescenzo è andata a Palmoli, dalla famiglia nel bosco, per offrire sostegno ai genitori Nathan e Catherine. Con un cappotto con collo di pelliccia e tailleur bianco la tiktoker si è presentata nel paese abruzzese, postando alcuni scatti e attimi sui suoi canali social. Con lei il collega abruzzese Piergiovanni Gallerati. De Crescenzo ha raggiunto l’abitazione dei Birmingham-Trevallion, per poi incontrarsi con il vicino della coppia Osvaldo. «Avevo detto che non facevo video, ma vi volevo presentare questa persona che andava da Natin», spiega Rita. L’augurio della titktoker è «che presto presto possano tornare a casa, che si aggiusta tutta la situazione». «Non posso fare niente ma tengo il social», spiega la donna.

Più tardi De Crescenzo è arrivata in Comune e si è incontrata con il sindaco Giuseppe Masciulli. Il primo cittadino ha dichiarato a Il Messaggero: «Quando Rita ha espresso il desiderio di venire di persona ho detto: ben venga, perché possa riunire il cuore dei giudici, gli assistenti sociali e follower perché possano dare una mano». C’è chi però non giudica molto bene il viaggio della De Crescenzo a Palmoli, etichettandolo come una passerella mediatica. «Mi meraviglio del Sindaco. Era stato chiesto da Nathan il silenzio stampa», è uno dei commenti sotto un TikTok dell’influencer campana.



