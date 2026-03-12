Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
ESTERISparatorieUSAVideo

Sparatoria in una sinagoga nel Michigan, ucciso l’aggressore dopo la fuga. L’attacco con un’auto e poi gli spari – Il video

12 Marzo 2026 - 19:27 Giulia Norvegno
embed
sparatoria michigan assalitore ucciso
sparatoria michigan assalitore ucciso
La polizia, nel frattempo, sta indagando per capire se l'uomo abbia agito da solo

È stato ucciso dagli agenti della sicurezza l’assalitore che ha aperto il fuoco contro una sinagoga in Michigan a West Bloomfield, in Michigan a qualche decina di chilometri da Detroit. La polizia, nel frattempo, sta indagando per capire se l’uomo abbia agito da solo. È quanto riferisce la Cnn. Secondo le prime ricostruzioni, oltre ad una sparatoria, contro la sinagoga di Temple og Israel in Michigan si sarebbe schiantata un’auto. Nel complesso del Temple of Israel c’è anche una scuola. L’incidente ha spinto le scuole di Bloomfield Hills a entrare in «modalità sicurezza», ha dichiarato il dipartimento di polizia di Bloomfield Township in un post sui social media.

La situazione

Al momento non ci sono notizie di feriti o morti nella sparatoria, come ha confermato la polizia di Bloomfield. Sul posto sono decine le auto della polizia, assieme ai mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze.

In aggiornamento

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Iran richiama le calciatrici che hanno ottenuto asilo in Australia: «Squilibrio emotivo causato da Usa e Israele, possono tornare in sicurezza»

2.

Trump: «Dobbiamo finire il lavoro, non possiamo andarcene». Teheran: «Preparatevi al petrolio a 200 dollari». Israele bombarda pesantemente Beirut

3.

Aragoste, pianoforti e sticker di Frozen: il Pentagono spende 93 miliardi di dollari in un solo mese. Ma c’è una spiegazione

4.

L’isola di Kharg, l’uranio, il regime change, l’implosione: 4 scenari per la fine della guerra in Iran

5.

Il bus, il rogo, il passeggero cosparso di benzina: cos’è successo nell’incendio di Kerzers in Svizzera