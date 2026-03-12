Sparatoria in una sinagoga nel Michigan, ucciso l’aggressore dopo la fuga. L’attacco con un’auto e poi gli spari – Il video

La polizia, nel frattempo, sta indagando per capire se l'uomo abbia agito da solo

È stato ucciso dagli agenti della sicurezza l’assalitore che ha aperto il fuoco contro una sinagoga in Michigan a West Bloomfield, in Michigan a qualche decina di chilometri da Detroit. La polizia, nel frattempo, sta indagando per capire se l’uomo abbia agito da solo. È quanto riferisce la Cnn. Secondo le prime ricostruzioni, oltre ad una sparatoria, contro la sinagoga di Temple og Israel in Michigan si sarebbe schiantata un’auto. Nel complesso del Temple of Israel c’è anche una scuola. L’incidente ha spinto le scuole di Bloomfield Hills a entrare in «modalità sicurezza», ha dichiarato il dipartimento di polizia di Bloomfield Township in un post sui social media.

La situazione

Al momento non ci sono notizie di feriti o morti nella sparatoria, come ha confermato la polizia di Bloomfield. Sul posto sono decine le auto della polizia, assieme ai mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze.

BREAKING: 🇺🇸 Police are responding to an active shooter situation at Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan#Michigan #Gunshooting pic.twitter.com/KpZy4RXUtQ — Global Pulse (@movielover93582) March 12, 2026

In aggiornamento