Sparatoria a casa di Rihanna, fermata una donna

09 Marzo 2026 - 06:27 Alba Romano
rihanna sparatoria villa
10 colpi sparati con un fucile Ar-15. Nessun ferito

Una donna è stata fermata dopo aver sparato dalla sua auto verso l’abitazione di Rihanna a Los Angeles. Lo riporta Tmz, sottolineando che la donna ha circa 30 anni. Rihanna al momento degli spari era all’interno della sua abitazione ma non è chiaro se con lei c’erano anche i suoi tre figli. La donna avrebbe presumibilmente sparato circa dieci colpi con un fucile AR-15.

La sparatoria

La sparatoria è avvenuta intorno alle 13:21 ora locale, quando la sospettata si sarebbe avvicinata alla proprietà dell’artista e avrebbe sparato circa 10 colpi. Quattro dei colpi hanno raggiunto l’abitazione e almeno uno ha penetrato i muri, ha riferito una fonte della polizia al Los Angeles Times e alla NBC. La cantante di “Umbrella” e “Diamonds in the Sky” e non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto. La presunta responsabile, una donna di 30 anni, è in custodia cautelare.

Le autorità non hanno specificato se anche il suo compagno, il rapper A$AP Rocky, o i suoi tre figli fossero presenti nella villa di Beverly Hills. La sospettata, che guidava una Tesla bianca, ha tentato di fuggire, ma la polizia l’ha raggiunta.

