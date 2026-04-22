Che fine ha fatto il libro di Meloni con Vance?

La "Giorgia's vision" uscirà negli Stati Uniti il 28 aprile. Ma non sono in programma presentazioni e viaggi della premier negli Usa per promuoverlo. Perché con Trump nel frattempo è cambiato tutto

Che fine ha fatto il libro di Giorgia Meloni con JD Vance? Negli Stati Uniti “Giorgia’s Vision” esce il 28 aprile. Con la prefazione del vicepresidente ad arricchire la prima versione firmata in coppia con Alessandro Sallusti. La casa editrice è la Skyhorse Publishing. Ma secondo quanto risulta al Foglio Meloni non ha intenzione di promuoverlo negli Usa. A causa della situazione politica e delle tensioni con il presidente Donald Trump.

Il libro di Giorgia con prefazione di JD

Il quotidiano fa anche sapere che Rizzoli non ha letto nemmeno una riga della prefazione di Vance. E nemmeno Sallusti: «È blindatissima». E poi Trump e la sua base sono ai ferri corti. Come spiega Francesco Giubilei: «Ci sono diverse figure che verranno in Italia e che sono in totale disaccordo con Trump. I cattolici statunitensi che ho visto all’American Week, la settimana scorsa, erano contro il presidente e con il Papa». Tra questi anche Rod Dreher, che è il padrino spirituale di Vance. E questo è il clima in cui arriva il libro. Anche se nessuno sa niente e nessuno lo promuove.

Il bifolco e l’underdog

Eppure la coppia formata dal bifolco (JD) e l’underdog (Giorgia) sembrava così ben assortita. Anche perché condividono natali modesti e un’ascesa eccezionale. Il libro è pronto ma intanto il mondo è cambiato. E l’editoria non tiene il passo.